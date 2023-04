Por el Sub 20 se espera un aluvión de turistas en San Juan: ¿habrá camas?

El torneo mundial de Fútbol Sub 20 requiere que sus jugadores sean alojados en hoteles de 4 y 5 estrellas y cuenten con una alimentación especial.

La provincia de San Juan será una de las sedes anfitrionas del Mundial de fútbol Sub 20 y en el sector hotelero ya prevén un nivel altísimo de reservas para alojarse por la demanda de visitantes que querrán venir a ver los partidos. La incógnita es ahora saber si alcanzarán las camas existentes, porque además de este importante evento deportivo internacional, que se disputará desde el sábado 20 de mayo al domingo 11 de junio- hay otros dos encuentros deportivos internacionales en el calendario provincial.

Es que en esas fechas coinciden el World Skateboarding Tour, que se realizará del 21 al 28 de mayo; para el cual se esperan unas 500 personas; y con el Campeonato Panamericano de Pista que se desarrollará del 7 al 11 de junio. Para este último se espera la llegada de unas 700 personas. En ambos casos los cálculos son solo para los deportistas y el cuerpo técnico sin contabilizar familiares ni medios de comunicación, según fuentes oficiales. Los eventos deportivos previstos coinciden además con el Programa Previaje, y no hay que olvidar que los hoteles tienen reservas de sectores mineros que últimamente están teniendo mucho movimiento, según informaron.

Para el Sub 20 aún no se sabe cuánta gente vendrá porque hay que esperar hasta este próximo viernes en que la FIFA que es la organizadora, realice el sorteo de los equipos juveniles que llegarán a la provincia. “Deberemos esperar esa información para hacer un análisis” dijo con cautela el gerente de la Cámara Hotelera Gastronómica, Augusto Nehin. En la entidad calculan que hay unas 4.000 plazas disponibles en la ciudad de San Juan y alrededores. Pero para el empresario hotelero Rubén Dallazuana, también miembro de la cámara, no hay dudas de que “para esas fechas va a estar colapsada la hotelería de San Juan”.

Dallazuana calculó que un equipo del Sub 20 estará requiriendo unas 40 habitaciones, por lo tanto, se necesitarán unas 160 habitaciones para los equipos solamente. El empresario contó que representantes de la FIFA han estado recorriendo las canchas y hoteles sanjuaninos y que ayer han pasado los requerimientos necesarios para los equipos en cuanto a alojamiento y comidas. El valor de la estadía con habitación y comidas partirá desde una base de 130 dólares por persona, con los requerimientos especiales de alimentación. La FIFA solicita hoteles de categorías altas, de 4 y 5 estrellas para los jugadores, y, además no se pueden alojar en el mismo hotel dos equipos, sino que deben estar en edificios separados, igual que los árbitros.

“No tenemos aún calculado el resto de logística porque cada equipo viene con árbitros y hay que sumar la prensa. Pero va a haber un movimiento muy interesante para la provincia”, aseguró el empresario. “Vamos a tener un mes de mayo y de junio muy buenos, todo el mundo se está preparando, hay muy buenas expectativas”, agregó. Un dato que destacó es que en el caso del Mundial Sub 20 se trata de un evento que paga íntegramente la FIFA, y es dinero palpable que ingresará a la provincia con el consiguiente derrame económico.

¿Y los aviones?

Los empresarios hoteleros están advirtiendo que el gobierno tendrá que hacer gestiones a nivel nacional para reforzar el servicio aéreo para los próximos meses, porque se va producir una movida grande. Es muy amplia la diferencia con la provincia de Mendoza que dispone de 11 vuelos diarios, frente a San Juan que cuenta solo con 2 diarios. De lo contrario, la otra opción será enviar combis al aeropuerto de la vecina provincia para traer a los visitantes.