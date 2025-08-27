Llega a San Juan una jornada técnica esencial para enólogos y amantes del café

San Juan será la primera parada del Argentina Wine Technical Tour 2025, una gira federal de capacitaciones gratuitas para enólogos y profesionales del vino

El próximo 16 de septiembre, San Juan será la primera parada de una gira federal de capacitaciones técnicas gratuitas sobre fermentación, innovación sensorial y tendencias globales en vino y café, organizada por Fermentis Academy, el programa educativo de la reconocida empresa internacional Fermentis.

El encuentro se realizará de 17 a 20 hs y estará enfocado en brindar herramientas actuales para potenciar el perfil sensorial de los vinos, junto a una experiencia inédita: una cata guiada de cafés de especialidad. La inscripción no tiene costo, pero los cupos son limitados y se puede anotar en: https://www.eventbrite.com.ar/e/fermentis-academy-argentina-wine-technical-tour-2025-tickets-1567140081169?aff=oddtdtcreator

Nuevas herramientas enológicas

image

Organizado bajo el lema “Aprender, Compartir, Intercambiar”, el ciclo del Argentina Wine Technical Tour 2025, es una gira por las principales regiones vitivinícolas del país que incluye seminarios técnicos bajo la temática: “Herramientas con las que cuenta el enólogo para potenciar el perfil sensorial de los vinos”.

“Nuestro objetivo es continuar contribuyendo a un mejor desarrollo de la enología y así colaborar en la elaboración de vinos de calidad impecable, que puedan ser más competitivos a nivel global y obtener los más altos estándares que el mercado mundial requiere”, explicó Sergio Aloisio, gerente de Ventas LATAM de Fermentis, y organizador, junto con el distribuidor local, de los Fermentis Academy desde hace ya 10 años en Mendoza y Argentina.

Se presentarán temas clave como: Uso de levaduras Non-Saccharomyces y su impacto sensorial (con cata de ensayos del INTA), nuevas soluciones microbiológicas para mejorar volumen, estructura y protección de los vinos; lanzamientos para atenuar o eliminar defectos aromáticos y degustaciones técnicas con vinos intervenidos

Café de especialidad: un plus que suma valor

Como cierre, se sumará una experiencia fuera de lo habitual para el sector: una introducción al mercado de cafés de especialidad, con foco en el rol de la fermentación en la calidad final del grano. Se ofrecerá una cata guiada de distintos perfiles de café, vinculando ambas industrias a través del conocimiento técnico compartido.

Entre los oradores estarán Sergio Aloisio, gerente de ventas LATAM de Fermentis; Mercedes Irigoyen, licenciada en Enología y técnica de ventas para América; Anne Flesch, responsable técnica desde EE.UU.; además de investigadores del INTA y enólogos invitados.

Luego de San Juan, el tour continuará en: La Rioja (Chilecito) – 17 de septiembre, Salta (Cafayate) – 19 de septiembre, Neuquén (San Patricio del Chañar) – 30 de septiembre, Mendoza: San Rafael (2 de octubre), Zona Este (3 de octubre) y cierre en La Enoteca, Ciudad de Mendoza (21 de octubre)