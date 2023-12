La opinión de los líderes empresarios de San Juan está dividida sobre las medidas de emergencia de Milei

El presidente de la Unión Industrial en la provincia, Ricardo Palacios, dijo que "las medidas son duras". Puntualizó en la falta de letra chica sobre la iniciativa del Gobierno nacional. "Habló de que el que quiera importar lo hará, pero no dio definiciones concretas de que pasará con las Siras pendientes y los pagos que aún no pudieron realizar". El industrial remarcó que el sector está "muy preocupado". "Sin dudas el impacto del aumento de las tarifas será durísimo para la producción. Así como la ausencia de obra pública. Ya que la obra pública debe llegar a lugares que el privado no llega" y ejemplificó con la Ruta 40. Asimismo, indicó: "Este combo va a golpear muy fuerte a las Pymes".