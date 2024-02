El panorama inflacionario que se viene, desde la mirada de especialistas sanjuaninos

Mientras en diciembre se registró una inflación del 25,5%, el análisis de parte de consultoras privadas y analistas es que enero se encuentre en el orden del 20%. Siendo aún un dato elevado, los especialistas consultados aseguran que está bajando, pero no implica que haya una baja en los precios.

Gustavo Ruiz Botella, especialista en economía, aseguró que, tras los picos de noviembre y diciembre, más el hecho que no se esté emitiendo, influye a la hora de realizar el cálculo. “Si no agregamos dinero al sistema, la cantidad de dinero en circulación se tiene que adaptar al nivel de precios que va subiendo hasta que llegue a ese nivel. La inflación es un fenómeno monetario, y al no emitir, en tres o cuatro meses podemos ver resultados en cuanto a la baja de la inflación”, aseguró.

Por su parte, el especialista Luis Aveta indicó si bien va a parar el aumento desenfrenado, esto no evitaría la hiperinflación. “Las causas son obviamente el regulamiento de la parte asalariada, donde no hay movimiento de dinero”, comentó.

Eduardo Coria Lahoz, especialista en la materia y coordinador de Fundación para el Desarrollo Global indicó que está bajando la “velocidad de crecimiento”, que no es lo mismo que la inflación.

Mariano Cáceres, integrante de Fórmula Asesores Financieros señaló que, si bien es cierto que comienzan a aparecer datos semanales mostrando un ritmo distinto al que se observaba en diciembre, por ejemplo, no hay que perder de vista la suba de tarifas en distintos servicios. Sobre las expresiones de Milei, dijo: “Las declaraciones tienen sentido en que, sí se ha desacelerado el salto, pero se entiende que no ha terminado la ronda inflacionaria, por lo que al menos en el primer trimestre debería continuar en niveles altos”.

¿Vienen una nueva devaluación?

En medio de la escasez de dinero circulante y la liberación de precios en distintos rubros, comenzó a circular el rumor de una nueva devaluación. Hoy en día se calcula una brecha promedio entre el tipo de cambio oficial y el paralelo del 40%, por lo que los especialistas no descartan una nueva devaluación en los próximos meses.

“Hay que tener en cuenta el tema de un eventual salto devaluatorio que podría ser en marzo o abril. Si se analiza la curva del futuro de dólar, se ve que se aceleraría la devaluación a partir de marzo y abril, aunque no ven un salto discreto”, asegura Cáceres. En la misma línea coincide Aveta, apuntando más hacia marzo.

¿Cuándo volvería la inflación menor a dos dígitos?

Lejos del recuerdo están aquellos datos mensuales del 3 o del 6% mensual. Con una inflación de 20 puntos, la pregunta obligada es cuándo se obtendrán cifras menores.

Los especialistas brindaron distintos pronósticos, conforme a sus análisis.

Para Gustavo Ruiz Botella, “en abril podríamos pensar en la inflación de un solo digito. Esas son las intenciones. Si se consigue estaremos en buen camino”.

Luis Aveta indicó que sería posterior al cuarto mes del año, registrando en abril una inflación en torno al 10%.

Mariano Cáceres analiza que el primer trimestre tendrá índices altos. “Avanzado el segundo semestre podría ser que baje a un digito. Es una opinión parcial de una situación comparativa en particular y no una solución palpable o de cierre o caída profunda en el dato de la inflación”, explica.

Finalmente, para Eduardo Coria Lahoz, si todo marcha bien, se dará en el segundo semestre el esperado dato inflacionario por debajo de los dos dígitos.