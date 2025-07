Desregulación de precios de las garrafas: en San Juan la venta es normal en medio de un halo de incertidumbre

“La venta en este momento es normal. Sigue siendo alta, tal como viene sucediendo en las últimas semanas, debido al frío y el uso de estufas. Y todavía no hay una reacción a la medida en torno a los precios”, comentó a Tiempo de San Juan Jorge Gómez, de Center Gas.

Al mismo tiempo, indicó que, “hace tiempo se viene hablando sobre esta liberación de precios y siempre se ligó eso a un incremento. Sin embargo, aún no tenemos novedades por parte de las plantas oficiales. Estamos a la espera, por ahora, tenemos la misma incertidumbre que los consumidores, nosotros somos simplemente intermediarios y no sabemos qué vaya a pasar ni qué tan positivo resulte esto”.

En ese contexto, aclaró que, las garrafas de las distintas empresas que se comercializan en San Juan, como es el caso de YPF, Híper Gas o Extra Gas, llegan de plantas distribuidoras de Mendoza. Y que, en general, los precios actuales de referencia son de $19.000 la garrafa de 10 kg y de $29.000 15 kg.

En paralelo, tanto desde Montero Gas, distribuidor oficial de YPF en la provincia, como desde locales de barrio y distintos repartidores, coincidieron en que este viernes, tras el anuncio de la medida, se está respondiendo a la demanda de garrafas y tubos con normalidad y que no ha habido variaciones de precios.

Del mismo modo respondieron desde la administración de Extra Gas, desde donde manifestaron que, “hasta el momento seguimos igual. La empresa no nos ha bajado ninguna información ni directiva nueva. Los únicos comentarios que tenemos son los que vemos a través de los medios de comunicación, pero no hay nada oficial todavía. Tal vez, haya alguna notificación durante la tarde de hoy o los próximos días. Pero no hay nada certero aún”.

El cambio y su fundamento

Cabe recordar que, al fundamentar la decisión de desregular la comercialización del gas envasado, el Ejecutivo nacional expuso en el texto oficial que “el régimen vigente otorga un rol protagónico a la autoridad de aplicación en materia de regulación económica, técnica y operativa, lo que ha generado en muchos casos sobrerregulación, duplicación de funciones, distorsiones de mercado y sobrecostos operativos que impactan negativamente en los precios al consumidor”.

Asimismo, consideró que “el sector privado es el principal interesado en expandir la producción, el fraccionamiento y la comercialización de GLP, y posee la capacidad para mejorar la calidad del servicio, diversificar la oferta y optimizar la operación de la industria, incluyendo los mecanismos de canje de envases, contribuyendo de ese modo a garantizar el abastecimiento interno de GLP al menor costo posible para los consumidores”.

En consecuencia, el decreto determinó que a partir de ahora se eliminan los topes de precios y la obligación de obtener autorización previa de la Secretaría de Energía para instalar nuevas plantas de fraccionamiento o ampliar las existentes.