Crece el interés de los vinos sanjuaninos en Gran Bretaña

Gran Bretaña es una de las plazas más codiciadas en el mundo a la hora de exportar. En este último tiempo, la gente incrementó el consumo de vino según un estudio realizado por The Wine and Spirit Trade Association (WSTA). Alrededor de 19.840.000 británicos optan por esta bebida. Esto representa el 64% de consumidores de un total de 31 millones de personas que eligen ingerir bebidas con graduación alcohólica. Además, el vino pasó a ser la segunda elegida por detrás de la cerveza; desplazando así a las bebidas espirituosas (whisky, blancas) en un tercer lugar.

Esto dato se vio reflejado en las exportaciones sanjuaninas de todo tipo de productos en el año 2023 en el que totalizaron U$S 5.159.861 en valores FOB y en 5.320.782 kilogramos. El aumento fue 35% en valor FOB y del 10% en volumen fruto del descontrol inflacionario que caracterizó el quinquenio anterior en Argentina.

Entre los principales productos exportados a este destino podemos encontrar vino a granel; vino fraccionado; jugos de frutas u hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol ncop.; calabazas zapallos; tomates enteros o trozos, preparados o conservados, s/vinagre o ácido acético; cebollas frescas o refrigeradas, excluidas p/siembra.

Si observamos al sector vitivinícola sanjuanino, totalizó U$S 4.424.452 en valores FOB; el vino a granel representa el 81% (unos U$S 3.585.415); seguido por vino fraccionado, representando el 19% (unos U$S 839.037 valor FOB).

En conjunto las ventas a este país crecieron un 40% en precios y un 24 % denotando lo que hasta el año pasado restó competitividad internacional a las exportaciones sanjuaninas en todo el mundo: el aumento desmedido por la inflación en dólares de sus costos de exportación por una política monetaria adversa a la producción y exportación. Asimismo, relacionan directamente al Malbec con la Argentina y esta cepa está teniendo cada vez mayor popularidad, estando hoy a la par del Cabernet Sauvignon.

Los británicos consumen mayormente vinos premium y buscan una experiencia completa entre el packaging, la calidad del vino y el precio. Lo compran mayormente en supermercados y restaurantes, salvo los de mayor poder adquisitivo y conocimiento enológico que se dirigen a tiendas especializadas o lo compran por e-commerce (especialmente los jóvenes).

Finalmente, cabe destacar que prestigiosas empresas del sector vitivinícola de San Juan ya exportan a este mercado con creciente asiduidad.