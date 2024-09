Cerró una histórica heladería que tuvo sede en San Juan

“De chico he jugado en esas veredas, ahora que pasó por allí me invade la tristeza”, contó Flavio Soppelsa. El empresario fue quien le confirmó la noticia al diario Los Andes. “La sociedad de Dante y Noemí se disolvió. Mi papá tiene problemas de salud y ya no la puede llevar atender como antes”, agregó.