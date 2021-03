Incertidumbre por el futuro de dos conocidas tiendas de electro de San Juan

Tras el cierre de Falabella que dejó más de 80 empleados en la calle en San Juan, ahora el Sindicato Empleados de Comercio está en alerta por dos conocidas cadenas de venta de electrodomésticos en la provincia, que son Garbarino y Compumundo y acaba de tener una audiencia por la situación de ambos negocios en la Subsecretaría de Trabajo local.

Según informó Mirna Moral en diálogo con radio AM1020, "venimos con dificultades pero nos llamó la atención algo que mencionó el encargado de Compumundo de que existía la posibilidad de que cierren el local. Con lo que inmediatamente cuando hablamos de ellos hablamos de Garbarino porque es la misma empresa con diferentes nombres. Ya veníamos con problemas con Garbarino que no han pagado un importe de 3.000 pesos convenidos. El mes pasado pagaron el 70% del sueldo a quienes están trabajando y los que tienen certificado COVID o que están de vacaciones no les liquidaron nada. Entonces esas y otras anormalidades nos puso en la obligación de pedir una audiencia".

Este martes se realizó esta audiencia de conciliación, donde "Garbarino y Compumundo dicen que están atravesando situaciones económicas bastante preocupantes pero que no han pensado en cerrar, lo que nos tranquiliza un poco. Ya voy a ver si en estos días me puedo acercar para ver cuándo se vencen los contratos porque ellos alquilan. Por lo que estuve conversando acá, en otras partes Garbarino se le venció el contrato y no lo renovó y la gente quedó automáticamente en la calle", dijo la sindicalista.

Estos casos se suman a la preocupación por Ribeiro, que vendió el local que ocupó por muchos años en Avenida Libertador y Tucumán y en estos días debe entregarlo, pero como aún no tiene dónde mudarse, el destino de los trabajadores es incierto.