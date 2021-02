Inquilinos en alerta: "Puede crecer el hacinamiento y la toma de tierras"

La situación de los inquilinos es preocupante. Así lo reveló este miércoles una nota de Tiempo de San Juan. Allí, el titular de la Asociación de Locatarios de San Juan, Víctor Bazán, habló de "hostigamiento" por parte de los propietarios y la incertidumbre que viven los arrendatarios por la finalización del decreto 766/2020 que congela el precio de alquileres y suspende los desalojos hasta el 31 de marzo.

Ahora, Bazán dio a conocer los resultados de la encuesta confeccionada por la Federación Nacional de Inquilinos. "Haciendo un balance de dicha encuesta y como lo venimos advirtiendo, hoy el pago del alquiler gira en un orden de entre un 40% y el 50% de los ingresos totales del hogar", dijo respecto al documento que difundió. Además, los datos indican que un 21% de los inquilinos sólo puede pagar parcialmente al alquiler de enero. Y otro 14% sencillamente aseguró que no podrá pagarlo. En tanto, resaltó que casi el total de los inquilinos tiene una deuda por lo menos de un mes.

Por otro lado, reflexionó Bazán, "cuando vemos que el 65% no sabe dónde va a vivir, notamos la incertidumbre total de las personas, el precio es un factor principal que puede seguir haciendo crecer el hacinamiento y la toma de tierras por no poder afrontar el pago, siendo esta una posibilidad no deseada pero real".