El dólar blue arrancó la semana con movimiento: mirá a cuánto cotiza

El dólar blue arrancó este lunes con un leve descenso en su valor, dándole cierto respiro al Banco Central de la República Argentina.

La moneda estadounidense retrocedió 50 centavos y terminó ubicado en los $183 para la venta y $186 para la compra.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 394,515 millones, en futuros MAE U$S 68 millones y en Rofex U$S 470 millones. El claro dominio de la oferta en el desarrollo de las operaciones dio pie a un nuevo saldo positivo para el Banco Central en la primera rueda de la semana.

A su vez, el dólar financiero operó en verde tras el endurecimiento del cepo que el BCRA implementó a principios de octubre. El MEP o “Bolsa” ganó 0,5% hasta los $ 178,48. Mientras tanto, el Contado Con Liqui (CCL) saltó 1,2% hasta los $ 179,94.

Por último, el dólar oficial se incrementó 0,2% y se vendió en los $ 104,50. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 172,43.

Fuente: El Destape