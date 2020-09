IFE de Anses, Desempleo y jubilados: quiénes cobran este lunes 28 de septiembre

Mientras persiste la discusión por la posibilidad de un IFE 4 o un Ingreso Básico, este lunes 28 de septiembre finaliza el cobro de jubilaciones para haberes que SUPEREN la suma de $20.374 y para la Prestación por Desempleo. El cobro del IFE 3 por CBU finalizó la semana pasada, a tono con el fin del cronograma de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y la Asignación Universal por Embarazo ( AUE).



Por otra parte, continúa el cobro de las Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y las Asignaciones de Pago Único hasta el 13 de octubre, para todas las terminaciones de DNI.



Ingreso Familiar de Emergencia

Los beneficiarios del IFE que no pudieron obtener el bono del Anses el día que les tocaba podrán realizar los reclamos correspondientes. Las Asignación de de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) y las Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas se seguirán entregando hasta el 13 de octubre.

Cobro del IFE por DDJJ

Quienes actualizaron datos o firmaron la DDJJ podrán cobrar una vez terminado calendario del IFE. Por lo tanto, estas personas cobrarían a fines de septiembre, antes de que comience el nuevo calendario de pagos para el posible IFE 4.

Por otra parte, el análisis de los nuevos datos informados puede demorar el día de pago. Por este motivo se estima que la entrega del tercer IFE se realice a fines de septiembre, aunque hasta el momento no se indicó un día exacto de cobro.

IFE 4: Fecha de cobro:

Mientras el gobierno analiza si entregarán un nuevo bono de emergencia Fernanda Raverta, titular del Anses, dijo que "se va a definir antes de fin de mes" debido a que en caso de que se pague un bono extraordinario debería pagarse en octubre.

"Se está pensando dentro del Gabinete Económico en cómo avanza la pandemia y en ver el impacto de los tres IFEs en las familias y en la economía", sostuvo la funcionaria.

El dinero permanecerá en las cuentas de los beneficiarios y no será necesario cobrarlo el mismo día que fue informado, podrá retirarlo en cualquier momento que la persona lo desee.

Cobro de Jubilaciones

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y 9 y cuyos haberes SUPEREN la suma de $20.374.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar el beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

El calendario continuará de la siguiente manera:

Ya cobraron:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

Quedan por cobrar:

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

