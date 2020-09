¿Querés comprar dólares? Entrá a la nota y mirá si estás habilitado

Los bancos siguen sin implementar el sistema para chequear si sus clientes se encuentran o no habilitados para comprar divisas. El retraso de las entidades ocurre a pesar que la Anses puso a disposición de la banca un link para consultar si un individuo recibe un programa social (y por lo tanto no se encuentra habilitado a acceder a la compra de dólar ahorro). La respuesta no garantiza la venta porque porque hay otros requisitos que podrían impedir la operación, pero es un requisito ineludible.

Las últimas regulaciones cambiarias del Gobierno limitan a los individuos que reciben algún beneficio social a comprar el cupo de 200 dólares. En el link de la Anses (https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/) simplemente con ingresar el cuit de un individuo puede saberse si el cliente bancario forma parte de la lista de titulares de derechos sociales que no pueden acceder al dólar ahorro.

A pesar de tener ese sitio a su disposición, en las entidades financieras aseguran que necesitan que la Anses les pase un listado en otro formato para automatizar el cruce de la información antes de volver a vender divisas. En el organismo previsional indicaron que los datos pueden consultarse públicamente a través de su página web y eso alcanza para que los bancos hagan el chequeo.

Desde el miércoles de la semana pasada –luego del anuncio del paquete de medidas para reordenar el frente externo del Banco Central- las plataformas de homebanking dejaron de ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar moneda extranjera.

Cuando se intenta comprar dólares, las aplicaciones indican que el servicio no se encuentra disponible. “Estamos haciendo los cambios necesarios para adecuar los sistemas a la nuevas normativas vigentes”, se notifica.

Las demoras técnicas continuarían en los próximos días y algunos referentes de bancos dijeron que la venta de dólares podría volver recién en octubre.