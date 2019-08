Qué opinaron los economistas sanjuaninos de las medidas económicas del Gobierno Nacional

En el marco del aumento del dólar y del riesgo país, el ministro de Haciendo Hernán Lacunza lanzó un paquete de medidas para estabilizar la situación económica. Tiempo de San Juan charló con tres economistas sanjuaninos que analizaron las medidas de este miércoles.

- Fabián Saffe

“La percepción es que es un poco más de lo mismo, se hacía necesario el dialogo con el FMI para extender los plazos del pago de la deuda que ya se contrajo con ellos. El contexto es complejo, porque es voluntario, depende de la voluntad de los que ya te prestaron, te estás sometiendo a las tasas de interés que te vayan a pedir. ¿Qué implica? Que el que no se acoja voluntariamente va a presionar sobre los dólares y esto en un escenario de vacío de poder, donde vas a negociar con un presidente que está saliendo, ¿qué incentivo tenés para renegociar los plazos si no sabés si lo que hará el próximo presidente? En este escenario, aumentar la incertidumbre le puede ser contraproducente al Gobierno y lo vamos a ver a partir de mañana y pasado. A lo mejor estas medidas generan una corrida mayor de la que venimos viendo. Habrá que ver cómo evoluciona. No creo que se lance a un canje voluntario sin haberlo hablado con aquellos que poseen en sus manos gran cantidad de deuda. Si del otro lado no hay voluntad, es propiciar una corrida”

-Maximiliano Molina, economista.

"El objetivo de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional es muy claro y es calmar un poco las aguas y proteger las reservas, lo dijo claro el ministro Lacunza. Parece que van a tratar de calmar el panorama un poco durante la campaña, hacer una tregua para que por estos días se calme el mercado. La guerra económica de Estados Unidos con China está afectando todo y era previsible que tuviera consecuencias en Argentina. Habría que ver qué dice el proyecto que presentó Lacunza, no se cuántas veces en el año han legislado, lo veo complicado ahora estando en campaña. Hay que ver si después la suba del dólar se termina trasladando a los precios o si se traslada al consumo. Si la suba del dólar impacta en los precios de los insumos, va a aumentar todo".

-Osvaldo Rebollo, economista y presidente del Consejo de Ciencias Económicas

"El tema es complicado, porque la inestabilidad financiera complica a todo el mundo, al empresario chico, al ahorrista, nadie sabe con qué se levanta el día de mañana y eso es un tema que moviliza a cualquier empresario, cualquier persona que tenga que mover una empresa o una familiar inclusive. Todos estaban esperando a ver si reaccionaba el gobierno con medidas que sean interesantes. Lo de hoy son herramientas sumamente importantes que uno piensa por qué no las tomaron antes. Como tema de análisis sobre todo a la distancia, la propuesta es interesante para no tener la presión sobre el Banco Central y las reservas para tener que afrontar los vencimientos de deuda, eso liberaría la presión que hay sobre las reservas y nos daría tranquilidad. Hay que esperar el debate político, que se tiene que dar y recién ahí será efectiva. Esto debería neutralizar una volatilidad que hoy nos afecta a todos, no importa en que provincia estemos, nos afecta negativamente, no hay una ventaja especifica para alguna región sino que ayuda a que sea mas previsible la economía, ojala que así sea, todos esperamos eso porque sino es imposible proyectar cualquier cosa, desde una obra para el Estado hasta una inversión para un privado, o el día a día de cualquier empresa o persona. Necesitamos una exigencia de cada ciudadano del país para que el Estado Nacional se ocupe que la economía sea previsible".