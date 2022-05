¡Ups!: La China Suárez en llamas otra vez por un video hot

Se trata de una grabación, donde aparece La China Suárez , y que Wanda Nara encontró en el teléfono de su pareja, Mauro Icardi , según contaron en Intrusos. Pero en el video no salía la impactante actriz vendiendo galletitas calientes. No.

La panelista de LAM indicó que fue Wanda quien le pasó esa grabación. La botinera accedió por el vínculo de confianza que construyeron durante los peores momentos y más escandalosos que se desataron en nuestro país y en el exterior cuando estalló la infidelidad de la que Wanda Nara fue víctima.

"Yo fui fiel a todo lo que me contó. La respeté, no conté lo que me pidió. No mostré las cosas", explicó la integrante del ciclo que conduce Ángel de Brito, cuidándose de futuras denuncias y malestares.

Yanina explicó también que conserva ese material como respaldo tecnológico y de seguridad por lo delicado del video ya que se muestra, según dice Latorre, a una China Suárez explícita tocándose para la cámara, en este cas, para Mauro. "Yo me cubro, chicos. A ver si me vienen juicios. Yo ya tengo un montón de juicios. Ahora con todo me tengo que cubrir", dijo con firmeza.

Por último, la angelita mencionó que, apenas se enteró de la existencia de ese video, hizo hasta lo imposible por tenerlo en su poder y ser la única que pueda reproducirlo o destruirlo. "Yo generalmente pido pruebas. No me tiro a la pileta a decir 'hay un video de China Suárez tocándose'. No. Que me lo muestre. Yo no lo muestro, pero lo quiero ver. Y lo vi", cerró.

Y con esta frase dejó en claro que el video existe, que está almacenado en una computadora de su pertenencia y que no se va a detener hasta que se esclarezca por completo qué fue lo que paso en ese cuarto de hotel en París.