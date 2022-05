Valentín Castellanos le abrió las puertas a River

Si hubo un nombre que sedujo a Marcelo Gallardo en el último mercado de pases fue sin dudas el de Valentín Castellanos , el goleador del New York City que brilla hace tiempo en la MLS. La elevada cifra en la que fue tasado no permitió que se concrete el pase, pero de cara a junio la historia podría cambiar, ya que el Millonario engrosará sus arcas por la venta de Julián Álvarez.

En diálogo con La Primera Jugada, podcast de Olé, Castellanos se refirió a ese sondeo que hubo tiempo atrás y volvió a dejar en claro su deseo de vestir los colores de La Banda en el futuro inmediato: "Apenas se acercó River muy interesado en mí, uno no le puede decir que no. Es River y es Gallardo, más que nada. No hablé con Gallardo a principios de año, solamente con un allegado de él. Sería muy lindo que me dirija, pero obviamente se tienen que ir dando muchas cosas y tienen que ponerse de acuerdo los clubes".

"También me gustaría estar en Europa, hay que estar preparado para todo lo que pueda pasar en este mercado, pero las puertas a River están abiertas", expresó Taty, que en la nueva temporada de la MLS se sigue destacando a base de goles y destellos de jerarquía.

Castellanos y su estilo de juego: ¿Qué le puede aportar a River?

En otro orden, el punta se refirió a sus características y explicó que es "un nueve moderno, que abre mucho los espacios a los volantes y también hace un trabajo sucio con los centrales".

"Sin pelota también trabajo muchísimo, trato de siempre buscar los huecos y romper a los centrales para buscar al gol. Lógicamente me gusta salir a pivotear para jugar con el enganche que está cerca mío", agregó Castellanos.