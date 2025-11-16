domingo 16 de noviembre 2025

En la Bombonera

Tras la conquista del superclásico, Boca recibe a Tigre con el mismo equipo de derrotó a River

Si bien habrá dos modificaciones, Claudio Úbeda optó por mantener la base de la formación que obtuvo la victoria más significativa del año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boca recibe a Tigre este domingo desde las 20.15, por la 16° jornada del Torneo Clausura. Para este encuentro, en el que el Xeneize buscará asegurarse el primer puesto de la Zona A, Claudio Úbeda haría dos modificaciones con respecto al equipo que ganó 2 a 0 el Superclásico frente a River, pese a que en la semana se especuló con que podría hacer un mix entre titulares y suplentes.

Lautaro Di Lollo recibió la quinta amarilla en el triunfo frente a River y será una baja obligada pensando en el choque ante el Matador. Su reemplazante sería Nicolás Figal, quien volvería a la titularidad luego de cuatro meses (la última vez había sido en julio, en el empate 0 a 0 frente a Argentinos por la primera fecha del Clausura).

Por otra parte, Milton Giménez llegó a la cuarta ante el Millonario y una amonestación más lo marginaría del duelo de octavos de final. Teniendo en cuenta que las tarjetas se limpian a partir de los playoffs, sería reservado el próximo domingo y lo reemplazaría Ander Herrera, de muy buenos ingresos en los últimos partidos. Al igual que el central, el mediocampista vasco lleva un largo tiempo sin ser titular: su último partido desde el arranque fue en el debut por el Mundial de Clubes ante Benfica, el 16 de junio. Sin embargo, a diferencia de Figal, el ex-Athletic Bilbao sumó minutos en los últimos seis encuentros.

Juan Barinaga y Carlos Palacios eran los otros dos candidatos a salir del once. El lateral derecho acumula 12 partidos consecutivos como titular y en dos de los tres últimos debió salir por sobrecargas musculares, mientras que el chileno terminó el Superclásico con una molestia en su rodilla. Pese a que se especulaba con la inclusión de Luis Advíncula y de algún extremo como Kevin Zenón o Brian Aguirre, el DT optó por mantener lo máximo posible el equipo que se viene asentando en los últimos partidos.

La posible formación de Boca vs. Tigre, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Fuente: TyC Sports

