Ricardo Bochini, tras el fuerte accidente en la Ruta: "Gracias a Dios no me pasó nada"

Bochini iba junto a otras personas en un auto cuando chocaron de frente contra un camión en la Ruta 21 a la altura de Ciudad Evita. Más allá de que la imagen del choque es fuerte por como quedó el coche, ninguno de los implicados tuvo que ser hospitalizado de gravedad.

De hecho, él mismo filmó un video en el que le llevó calma a los hinchas del Rojo y todo el mundo del fútbol. "Les quiero decir que estoy bien, vine al hospital a hacerme estudios y no hubo ningún problema, tengo algunos golpes menores. Les quiero agradecer a todos por llamarme, el auto quedó destruido pero gracias a Dios no me pasó nada ", exclamó Bochini.