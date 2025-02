Quién es el hincha verdinegro que se hizo viral por hablar del penal de Montiel: "Te matan por pensar distinto"

En las últimas horas, un hincha verdinegro se hizo viral por su particular respuesta sobre la presencia de los campeones del mundo en el Pueblo Viejo . Lo que dijo involucró a Gonzalo Montiel y algunos fanáticos salieron a cruzarlo en redes sociales. Acusó que recibió amenazas y que "te matan por pensar distinto".

Video: ESPN pic.twitter.com/AhiXd2ZBPT — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 24, 2025

Sin embargo, el hincha sanjuanino no se quedó callado y quiso hacer su descargo a través de Tiempo de San Juan para aclarar la situación.

Yo quise decir que lo podría haber pateado cualquiera de la Selección Argentina, no cualquiera de nosotros Yo quise decir que lo podría haber pateado cualquiera de la Selección Argentina, no cualquiera de nosotros

Benja denunció tratos xenófobos y discriminación: "Se burlaron de mí, de como hablo, me amenazaron con pegarme y que no me van a dejar entrar más a San Martín".

Asimismo, el hincha verdinegro aseguró que toda esta bola mediática pudo haberse tratado de una malinterpretación: "Al que lo tomó mal y no supo entender lo que dije, les pido disculpas. Estamos en un país libre y cada uno puede opinar lo que quiera, acá te matan por pensar distinto. Nunca quise ofender a nadie y menos a un jugador de River".

Benjamín está en el último año de periodismo y si bien era conocido por el análisis de los partidos en sus redes sociales, dije que se tomó un descanso para encarar nuevos proyectos en esta profesión que tanto le apasiona y tiene de referente a Flavio Azzaro.