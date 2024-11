Miadosqui, contundente: "Estamos donde tenemos que estar"

Sobre las polémicas y momentos de tensión que se vivieron con la gente de All Boys, quienes explotaron contra el árbitro al sentirse "perjudicados" en algunas decisiones arbitrales, Miadosqui señaló que: "Todo se desvirtuó por una falta grave del 9 de ellos. La gente de All Boys no vio la piña, pero el que la recibió, el jugar de San Martín, sí. El línea es el que lo ve. Creo que estuvo bien expulsado. Los demás también; me parece que ellos se equivocaron".

El presidente de San Martín también expresó que lo de hoy "son cosas que no se pueden entender; una batalla en un partido de fútbol... tenemos que intentar solucionar estas situaciones. Nosotros jugamos un buen partido".

"Ahora a disfrutar de estas dos semanas. Contra Nueva Chicago el Hilario Sánchez debe reventar", dijo eufórico, en diálogo con Radio La Voz.