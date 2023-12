Manu Armoa en Entretiempo: del amor por sus padres al pedido especial de Navidad

El voleibolista -hijo de Fabián y Carla Morel- contó todo lo que ellos significan en su vida y que a distancia uno reflexiona más sobre las cosas: "Valoro todo de ellos, es difícil encontrar sólo una respuesta. Mi papá no es mi papá de sangre, pero me crio toda la vida, mi mamá se quedó en Argentina teniendo muchísimas más posibilidades, pero conoció a mi papá y siempre estuvieron atrás mío, era el hijo único viviendo con ellos. Sólo tengo palabras de agradecimientos y esperándolos para las fiestas", aseguró Manu Armoa el ex jugador de UPCN e hijo de Fabián, el DT más ganador.