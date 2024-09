La tajante respuesta del DT de Colombia sobre la ausencia de Miguel Borja en la Selección: "No está porque..."

Por qué no fue convocado Miguel Borja a la Selección de Colombia

"Borja es parte del grupo. No está aquí porque hay un límite de jugadores: compite con (Jhon) Durán, compite con (Rafael Santos) Borré, compite con (Jhon) Córdoba; pero compite a la par", aclaró y agregó: "Uribe no está afuera, Borja no está afuera, Davinson Sánchez no está afuera, pero son todos parte del proceso".