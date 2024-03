La selección argentina llegó a Filadelfia: quién es el "intruso" que llamó la atención de los hinchas

A medida que las ligas europeas fueron concluyendo su actividad, los futbolistas convocados a la selección argentina se tomaron sus respectivos aviones con el objetivo de viajar rumbo a Estados Unidos para afrontar una nueva ventana internacional en la previa de la Copa América. La Albiceleste se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field en la ciudad de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes frente a Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.