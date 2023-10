Habló el jugador paraguayo que tuvo un cruce con Lionel Messi: ¿Lo escupió?

La victoria de la Selección Argentina ante Paraguay dejó un hecho lamentable de Antonio Sanabria, quien discutió con Lionel Messi y, cuando este se dio vuelta, escupió con bronca hacia su dirección . Tras el partido, el paraguayo habló con TyC Sports y dio explicaciones de lo sucedido , en las que aseguró que el escupitajo no fue dirigido al capitán albiceleste.

La explicación de Sanabria, acusado de escupir a Messi: "Nada que ver, estaba lejos"

Luego del partido, Sarabia expuso su defensa en TyC Sports. Admitió haber escupido en la cancha, pero no a su rival argentino: "Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente".