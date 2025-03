Gustavo Molina, campeón, reflexivo y recordando al Wey Zapata: "Seríamos muy felices"

Imbatible UPCN campeón, no importa cuándo lo leas

El ex jugador se consagró campeón de la Liga Nacional y sumó su título número 25, que lo sigue ubicando como el club más ganador del del voleibol argentino. Este miércoles usó las redes sociales para expresar el buen momento-

"Si todos encontráramos nuestra pasión, seríamos muy felices", remarcó Molina en su perfil de Facebook. Asimismo, dijo que estas fueron las grandes palabras del recordado Wey Zapata.

"Hoy soy muy feliz!!!! Todo por UPCN, todo por San Juan. Simplemente gracias", escribió el DT del conjunto Cóndor.

"No sé, es raro, jugador, asistente, ahora como entrenador. Pero dentro de este club, dentro de esta cancha, me pongo esta remera y no importa el lugar que esté, yo quiero que UPCN esté siempre arriba, siempre. Que el club esté arriba, que la provincia esté arriba. Hoy nos tocó otra categoría, pero vamos a volver, y le vamos a ganar al que sea", expresó eufórico post consagración.