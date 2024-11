¿Guardiola a la Selección de Brasil? La sentencia del presidente de la CBF

Declaraciones La fuerte revelación de Lionel Scaloni: "Estuve cerca de irme, no estaba bien"

" Guardiola es uno de los mayores técnicos del mundo. Pero no hicimos ningún tipo de búsqueda por él. El técnico de la Selección es Dorival Júnior ", dijo el dirigente.

El desmentido se produjo luego de que The Athletic, sitio deportivo afiliado a The New York Times, publicase este viernes que la CBF ha mantenido "varios contactos" a lo largo de este año con Guardiola y que prepara una gran operación para contratar al técnico catalán. El nombre de Pep fue uno de los que sonaron tras el Mundial de Qatar 2022, y el propio entrenador siempre ha respondido con elogios a la Canarinha, cada vez que le ha preguntado la prensa.

El actual seleccionador brasileño, Dorival Júnior, ganó un poco de aire con las dos últimas victorias en las eliminatorias del Mundial 2026 ante Chile y Perú, que le han permitido escalar hasta la cuarta posición de la tabla, después de un inicio muy irregular de la competición. El próximo día 14, Brasil visitará a Venezuela y cinco días después recibirá a Uruguay en la ciudad de Salvador.