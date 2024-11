La fuerte revelación de Lionel Scaloni: "Estuve cerca de irme, no estaba bien"

"Yo no sé distinguirlo, no sabría decirte, porque no fui a hablar con nadie, me hubiera gustado, y muchos me han dicho que tendría que haber ido a incluso mi esposa, me decían, de hablar con alguien que no... Bueno, me lo guardé para mí, y bueno, fue esa época después del Brasil", dijo. Y añadió: "No me levanto todas las mañanas pensando que soy campeón del mundo. Intento no recordar. Si no, me costaría dormir".

La profunda reflexión de Scaloni sobre el ejemplo de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina campeona del mundo y bi de América, afirmó que "ganar no te permite hacer lo que quieras" y consideró que deben mostrar un camino a seguir. "Lo que tenemos que ser es un ejemplo para la sociedad. Hoy los chicos nos ven...", expresó.

"Todos vamos a terminar igual, algún día no vamos a estar en esta vida y tenemos que dejar algo. No es que lo digo y no lo pienso. No van a poder decir que tuve altibajos, yo creo que debemos ser ejemplo de una vez por todas, no solo por lo que se ganó a nivel futbolístico, sino a nivel comportamiento, que hemos mejorado con algunos jugadores que se han equivocado, le hemos dicho que hay chicos mirándolos", reflexionó.

Por otra parte, reveló que su hijo "está enamorado de Dybala, festeja los goles como Dybala", quien justamente es una de las ausencias más importantes para esta doble fecha de Eliminatorias. "Lo imita. Lo veo y lo compruebo", contó.