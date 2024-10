¿Franco Colapinto a Red Bull?: la exorbitante cifra que estarían dispuestos a pagar para sumarlo al equipo

Curiosamente, la noticia del ofrecimiento llega tan solo días después de que Helmut Marko asegure que la incorporación del argentino era inviable: "No se había destacado, pero nos sorprendió. Respondió muy bien al ser llevado de apuro, como (Liam) Lawson. Hablamos con Williams por él, pero no es viable dado que tiene un contrato a largo plazo y la cesión no es interesante para ningún equipo. No vamos a entrenar a nadie para otro equipo". Así, de confirmarse la oferta, la frase de Marko podría haberse tratado de un "operativo despiste" o incluso una manera de buscar bajar el costo de la operación.

En paralelo, Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, reconoció el talento de Colapinto en la antesala del Gran Premio de México, en el que el argentino finalizó 12°: "Es bueno ver a los jóvenes como Franco o Liam Lawson hacer un buen trabajo cuando tienen la oportunidad. Él es un buen piloto. Obviamente merece estar en la Fórmula 1. Todo lo que puede hacer es dar lo mejor. Es muy talentoso".

Desde el lado de Williams no confirmaron un ofrecimiento concreto, pero tampoco le cerraron la puerta a la posibilidad de transferir al piloto de 21 años. Concretamente, a James Vowles, jefe de equipo de la escudería británica, le preguntaron sobre una posible negociación con Red Bull antes del Gran Premio de México y, si bien no brindó demasiados detalles, tuvo una respuesta que insinuó que las conversaciones existen: "Es una pregunta atrevida, pero en medio de una negociación sensible, es mejor no hablar públicamente".

¿Y Colapinto? Por ahora, niega rotundamente cualquier posibilidad de traspaso a otro equipo. En declaraciones a F1TV, el piloto de Williams fue contundente ante la pregunta respecto de su presencia en la grilla para 2025: "No entiendo mucho de lo que están hablando. No sé de dónde salió. No tengo ningún asiento para el año que viene y, de momento, no estaré corriendo Fórmula 1. Probablemente estaré en otro sitio".