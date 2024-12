Franco Colapinto largará en la posición 19na° en el Gran Premio de Qatar

El piloto argentino mostró su disconformidad con el auto y tiró en conferencia: “No me sentí cómodo con el auto”. Y también expresó: “Cambiamos un par de cosas y el auto iba mal. En el primer run mucho adelante y en el segundo atrás. Como las ruedas no estaban acomodadas, no hicieron warm up. Debería haberlo hecho porque tuve que dejar pasar muchos autos en mi último run. La verdad que no tenía grip atrás. No tenía grip al principio de la vuelta, en la mitad de vuelta empecé a perder grip atrás. Hicimos un par de cambios que no funcionaron mucho. No tuve una gran performance con este auto. Cambió todo un poco y no fue ideal. Ya está, es parte del fin de semana. Lamentablemente no fue una buena qualy, hay que remontar mañana”.

Cuando le preguntaron por los problemas que tuvo, reconoció: “Raro... No me había pasado antes. El primer run fue mucha entrada de curva con mucho freno, que era horrible para manejar porque te empieza a saltar la goma de adelante y perdés grip. Se sintió feo de manejar. En el segundo run de Q1 fue mejor eso adelante, pero empecé a patinar atrás en las entradas. La goma derecha estaba fría. No podía doblar bien el volante. La verdad es que se sintió un poco raro de manejar. Es parte de seguir entendiendo el auto y de no haber probado esta suspensión con poca nafta ayer”.

Ante la pérdida de tiempo en los distintos sectores, señaló: “No sé cuánto, pero en el simulador lo habían visto un poco más claro. En la pista es un poco más complicado de saber porque no hago cross-test. Pero estoy enfocado en mí y no me sentí cómodo con el auto. Eso es lo que más me da bronca”, agregó.

Franco no fue el único con problemas en este circuito, ya que su compañero de Williams, Alex Albon, quedó apenas 0.204 delante de él con un tiempo de 1:22.390 y comenzará 16° el domingo. “Nos costó un poco más (con Albon) con los cambios climáticos, el viento nos afecta mucho a nosotros. Se sintió mal el auto comparado a la carrera (sprint), peor. Difícil encontrar el balance y ritmo en esta clasificación. Habrá que trabajar para mañana”, remarcó.

Y agregó: “El viento influye bastante, no había corrido nunca con tanto viento. Es la primera carrera con tanto viento y a nosotros nos afecta mucho. Cuando es de atrás y cruzado es cuando más te afecta. El auto no se sintió bien, ni ayer ni hoy. Estuvo un poco mejor en la carrera. En la qualy no me sentí cómodo. Pasaron un par de cosas impredecibles que no habían pasado antes y me hizo perder tiempo. Hay que trabajar con el equipo porque es una lástima largar tan atrás mañana”.

En declaraciones a la cuenta oficial de Williams, Albon también mostró su tristeza por al rendimiento del equipo: “Diría que la clasificación fue decepcionante. Cometí un pequeño error en la última curva y perdí lo que probablemente sería la Q2. Sentí que fue el viento lo que me sorprendió, pero lo mismo para todos, así que no hay excusas. Difícil. En cierto modo estoy contento porque mejoramos mucho el coche, pero aún no fue suficiente y creo que hemos estado un poco atrasados este fin de semana. A medida que aumentó el ritmo, se puso peor y peor, así que simplemente necesitamos averiguar qué podemos hacer para mañana. Creo que en retrospectiva hubiera hecho más cambios y más extremos. Lo que hicimos estuvo bien, pero tal vez podríamos haber hecho un poco más. Tengo que intentar recuperarme y ganar posiciones mañana”.