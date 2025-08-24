domingo 24 de agosto 2025

Torneo Clausura

En busca de su segundo triunfo en fila, Boca recibe a Banfield en La Bombonera

Para esta ocasión, Miguel Ángel Russo podría repetir el once inicial, aunque las novedades pasan por llamativas ausencias en la lista de convocados. Juega a partir de las 18:15 de este domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
boca leandro paredes

Después de romper la racha de 12 partidos sin ganar, Boca Juniors intentará hilvanar su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Clausura este domingo, cuando reciba a Banfield por la sexta jornada de la Zona A en La Bombonera (arrancará a las 18:15). Para esta ocasión, Miguel Ángel Russo podría repetir el once inicial, aunque las novedades pasan por llamativas ausencias en la lista de convocados. Además, uno de los marginados podría marcharse en los próximos días.

A diferencia del cotejo ante Independiente Rivadavia en Mendoza del fin de semana pasado, esta vez el cuerpo técnico concentrará solamente a 24 jugadores y no 30. En esta oportunidad quedarán liberados Ander Herrera y Tomás Belmonte, quienes atraviesan la recta final de sus respectivas lesiones, pero también otros jugadores que no son tan tenidos en cuenta como Lucas Blondel, Agustín Martegani, Ignacio Miramón y Kevin Zenón. Sin lugar a dudas, este último generó sorpresa ya que hace no mucho tiempo era uno de los titulares.

Blondel perdió mucho terreno ante las figuras de Juan Barinaga, que incluso le ganó el puesto a Luis Advíncula en el lateral derecho, mientras que el ciclo de Martegani y Miramón parece estar cumplido. El ex San Lorenzo tuvo algunos sondeos para ganar minutos en otro lado, pero ninguna de las ofertas se concretó (su vínculo expira a fines de 2028). En tanto, el mediocampista central que está a préstamo del Lille se marchará de la Ribera a fin de año, cuando caduque su cesión.

Respecto a Zenón, el futbolista desea cambiar de aires pero hasta el momento la única propuesta que llegó a Boca fue del Olympiacos de Grecia y escaló a 7 millones de dólares, una cifra rechazada desde la Ribera. A una semana de que finalice el mercado de pases, en Brandsen 805 no descartan que arribe un nuevo mail para formalizar el traspaso del ex Unión de Santa Fe, del que el Xeneize es dueño del 80% de su ficha.

Por otra parte, Marcelo Saracchi, uno de los dos marginados que quedan en el plantel profesional junto a Cristian Lema, presentó una propuesta para salir a préstamo al Celtic de Escocia. El lateral izquierdo uruguayo insistió fervorosamente para salir del club en este mercado, algo que llevó a la directiva a tomar la decisión de separarlo del grupo con el aval de Miguel Ángel Russo. Saracchi tiene vínculo en Boca hasta fines de 2026 y el plan, a priori, es cederlo para que tenga minutos nuevamente en otro equipo.

Hay que mencionar que en las últimas horas Boca recibió una propuesta informal de 7 millones de dólares de Miguel Merentiel. Un intermediario acercó el ofrecimiento de un club de Emiratos Árabes Unidos del que no se supo el nombre. La directiva xeneize aclaró que solamente analizaría la propuesta si la presentaban de forma oficial, algo que todavía no sucedió. En caso de limar un poco el número, la Bestia podría ser vendida sobre el final del mercado de pases.

Los once de corrido para recibir a Banfield este domingo (18:15) en la Bombonera serían: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. El árbitro del encuentro será Nicolás Lamolina.

Si vuelve a sumar de a tres, Boca quedará en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y también se afirmará al menos otra fecha entre los tres primeros de la Tabla Anual, que sellan boleto para la Libertadores 2026 (además, si pierden River y/o Rosario Central, los alcanzará en la acumulada).

