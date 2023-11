El "Peque" Ivaceta, el habilidoso que sueña con triunfar en el fútbol para ayudar a su familia

Oriundo de Rawson y el hermano del medio en una familia de cinco. Lo cazaron en un torneo del barrio y desde ese momento no se puso límites. Un paso fugaz por inferiores y un debut que no tardó nada en llegar. Destacado por su estatura y lo habilidoso , Matías Ivaceta trabaja para cumplir sus sueños y devolverle un poco de lo que los suyos le dieron. 1.52 metros de técnica, visión y velocidad.

image.png

Matías creció en el barrio Maliman de Rawson y entre tantos picaditos, hubo uno que lo apuntó con la varita mágica. El Peque recordó que el primero que confió fue alguien que él en ese momento vio como un 'señor': "Se llamaba Matías Núñez, él era uno de los que siempre me veía jugar y un día me dijo, 'vos no tenés que jugar más en la calle. Él fue el que me llevó a Unión'". Después de ese cruce de palabras, la carrera del Peque comenzó a escribirse sola.