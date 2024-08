El Negro Enrique le habló a Adorni: "El campeón del mundo de los...

El Negro grabó un video y dijo: "Me llegó un video de este muchacho Adorni, que es el campeón del mundo de los pelotudos y se cree que es vivo. Y gracias a Dios no nombraste al más grande de todos, el Diego. Así que, Adorni, están los boludos, los muy boludos y vos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mis2centavos/status/1823459754494320715&partner=&hide_thread=false Tomá, @madorni. Por si no lo conocés, es Héctor "el negro" Enrique, campeón mundial en México 86. Pelotudo. pic.twitter.com/eEwgoLVvqX — Javier Smaldone (@mis2centavos) August 13, 2024

En tanto, Signorini afirmó: "Adorni, vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/signoriniok/status/1823403931315138822&partner=&hide_thread=false Adorni, vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio. — Fernando Signorini (@signoriniok) August 13, 2024

Dalma y Giannina, las hijas que el Diez tuvo con Claudia Villafañe, ya habían reaccionado. "Deportivamente, te guste o no, representó a Argentina y salió campeón con Argentina. Es algo que vos no podés negar. Sí, obviamente podés hacerte el boludo haciendo un chiste y todo, pero me parece que no sé a qué va con esto. La verdad es un muppet. Es el ídolo de muchos de los que acaban de entrar. Lionel Messi, Ginóbili, Di María, Maravilla Martínez. Pregúntale a todos ellos", afirmó Dalma

Más tarde, se sumó Gianinna. Posteó una foto de Adorni y remató con una frase bien maradoneana: "Los boludos son como las hormigas, están en todos lados".