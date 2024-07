El detrás de escena de la lista de Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos

Las bajas delicadas de Javier Mascherano

Uno de los aspectos más complicados fue lidiar con las ausencias de jugadores clave. “Las bajas que más sufrimos fueron las de Valentín Barco y Lucas Esquivel, los dos laterales izquierdos. Teníamos la palabra de los dos clubes de que no iba a haber algún problema y a lo último decidieron no cederlo”, lamentó el técnico.

Respecto a la posibilidad de contar con Emiliano Dibu Martínez, Mascherano comentó: “Con Dibu hablamos hace mucho tiempo. No teníamos mucha idea de cómo iba a terminar la temporada el Aston Villa. Sabíamos que iba a ser difícil, pero lo esperamos porque él quería intentarlo. También hablamos con Gero Rulli, que eran los dos arqueros que apuntamos en esta famosa lista de 50″.

Sobre la ausencia de Lionel Messi y Ángel Di María, especificó: “La invitación estuvo desde el primer momento. Ángel desde un inicio me dijo que no, y Leo viene con un trajín muy grande, y eso iba a ser un problema para él. Estas conversaciones con amigos es mucho más fácil. Es re contra entendible. No lo quise hacer público porque no era necesario”.

Por otro lado, Mascherano destacó la inclusión de jugadores experimentados como Nicolás Otamendi y Julián Álvarez: “Habíamos puesto a unos cuantos de los campeones. La complejidad es que vos tenés que dar una en marzo, después cortarla a 50 a principios de mayo. Pueden pasar un montón de cosas. Otamendi y Julián, desde el primer momento, ellos creían que podían estar y bueno, hemos puesto en esas posiciones a otros. Por si fallaba el plan A”.

Los rivales en los Juegos Olímpicos

El entrenador también se refirió a los rivales que enfrentarán en la fase de grupos: “Estamos con la tranquilidad de haber dado la lista. Los rivales lo hemos visto. De Marruecos vimos la Copa África y unos amistosos. Y tanto Irak como Ucrania hemos visto un poco más en profundidad la lista y, a partir de eso, los iremos viendo sobre el campeonato”.

Mascherano habló de la modificación en el plantel respecto al Preolímpico: “Cambiamos una parte importante del Preolímpico, la oportunidad de sumar a los mayores y citar a otros jugadores por su evolución en los últimos meses. Como Santi Hezze y Giuliano (Simeone). En este tipo de competencias, va a ser fundamental el conocimiento que tengamos entre sí”.

El técnico también dio su análisis sobre la convocatoria de Bruno Amione: “Lo tuvimos en el proceso previo al Preolímpico. El Hellas Verona no lo quiso ceder para el Preolímpico. Al estar en mitad de campeonato, los clubes no lo quisieron ceder. Hizo un buen paso por el Santos Laguna, jugó de central y de lateral, y es un jugador que siempre nos gustó mucho”.

Elogios para la 'Argentina mayor'

Finalmente, Mascherano elogió a la selección principal dirigida por Lionel Scaloni: “La Selección nos ha enamorado. Creo que llegó a un nivel tan alto, que ya no nos conforman las victorias. El ritmo de juego te la dan las canchas. El fútbol tiene su dificultad. Ese hambre de ganar lo siguen teniendo”.

El debut en el torneo olímpico será el miércoles 24 de julio contra Marruecos en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne a las 10 de la mañana (hora de Argentina). Posteriormente, el sábado 27 de julio, jugarán contra Irak en el Stade de Lyon, también a las 10 de la mañana. El tercer partido de la fase de grupos será contra Ucrania el martes 30 de julio en Lyon a las 12 del mediodía.

