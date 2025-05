Chiqui Tapia defendió el torneo de 30 equipos y pidió que vuelvan los visitantes

Tapia, en conversación con TyC Sports, cree que el crecimiento en la cantidad de equipos no es local. De hecho, responde a una lógica global: "El fútbol cambió. La Champions se juega con más equipos, el Mundial se juega con más equipos, el Mundial de Clubes se juega con más equipos. Nosotros somos clubes formadores. Tenemos diez equipos más en Primera que representan 360 jugadores profesionales más", señaló.

Según Tapia, ligas como la de Francia están estudiando formatos similares para revitalizar campeonatos dominados casi en exclusividad por gigantes como el PSG. En ese contexto, el dirigente argentino aseguró que no se arrepiente de haber promovido estos cambios: "Lo salí a defender porque en este momento sentí que era lo que se requería. Los dirigentes del fútbol argentino me lo solicitaron, de la misma manera que me pidieron suspender los descensos. Entendimos que era lo correcto y no me arrepiento".

La cuenta pendiente de la hinchada visitante:

Otro de los temas que Tapia abordó fue el anhelo del regreso del público visitante a los estadios del país, algo que solo ocurre de forma parcial en la Copa Argentina. "Tenemos que hacer algo y lo vamos a hacer. Yo creo que es muy lindo ver un partido con los dos públicos. Así el folklore del fútbol se vive a pleno. Es como la televisión color y en blanco y negro", comparó.

El presidente de la AFA remarcó que esto no puede hacerse sin una estrategia seria de seguridad: "Si lo podemos hacer en Copa Argentina, ¿por qué no en los torneos? Tenemos que hacer muchísimas acciones para mejorar la seguridad, acondicionar los estadios con los lugares y las tecnologías necesarias para que vayan quienes quieren disfrutar del fútbol argentino".