miércoles 26 de noviembre 2025

En la mira xeneize

¿Bombazo en puerta?: en Italia afirman que Riquelme quiere a Marco Verratti como refuerzo para Boca

El mediocampista italiano, quien se desempeña en el Al-Duhail S.C. de Qatar, fue compañero de Ander Herrera y Leandro Paredes en el PSG.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marco Verratti está en el radar de Riquelme para Boca.

Es un nombre que no estaba en el radar de nadie y que, de concretarse, sería un verdadero bombazo mundial. Es que desde un prestigioso portal de Italia surgió el rumor de un presunto interés de Juan Román Riquelme para sumar a Boca al mediocampista Marco Verratti para el próximo mercado de pases.

El medio que se encargó de tirar la novedad fue el Corriere dello Sport, que aseguró que el “Xeneize” planea ir a la carga por el mediocampista italiano, quien fue compañero de Leandro Paredes y Ander Herrera en el PSG hace unos años y que, ctualmente, el futbolista de 33 se desempeña en el Al-Duhail S. C. de Qatar.

Sin embargo, se pudo saber que la dirigencia que encabeza Riquelme no inició ninguna gestión por el futbolista, el cual, por el momento, no está en carpeta para el próximo mercado de pases que iniciará en enero. Pero todo puede pasar.

Por lo pronto, Boca, que encontró su mejor versión en los últimos partidos con Claudio Úbeda como entrenador, sigue en carrera en el Torneo Clausura, donde viene de eliminar a Talleres y ahora se medirá con Argentinos Juniors en los cuartos de final, este fin de semana en la Bombonera.

FUENTE: Crónica

