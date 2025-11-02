Boca lo ganó con carácter y manda en la Zona A

Boca Juniors dio una muestra de personalidad en La Plata y se llevó un triunfo clave frente a Estudiantes por 2-1, resultado que lo deja como puntero de la Zona A del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda supo reaccionar en los momentos justos y aprovechar sus oportunidades para sumar tres puntos fundamentales en la recta final del certamen.

El encuentro tuvo un primer tiempo sin demasiadas emociones, donde ambos equipos se estudiaron más de lo que jugaron. Sin embargo, en el complemento llegaron todas las acciones importantes. Exequiel Zeballos, una de las figuras de la noche, abrió el marcador con una gran definición tras haberse redimido de un penal fallado minutos antes.

El “Pincha” no tardó en responder: Edwin Cetré, el más desequilibrante del local, empató el partido desde los doce pasos con una ejecución sutil, picándola ante el arquero. Pero cuando todo parecía encaminarse hacia el empate, Boca volvió a tener una chance desde el punto penal. Miguel Merentiel no perdonó y decretó el 2-1 definitivo que desató la alegría de los hinchas xeneizes.

Con esta victoria, Boca llegó a los 23 puntos y comparte el liderazgo de su zona con Unión de Santa Fe, aunque se ubica primero por mejor diferencia de gol. Además, el equipo de Úbeda se consolida en el segundo puesto de la tabla anual, posición que le asegura por ahora un boleto directo a la Copa Libertadores 2026, a falta de solo dos fechas para el cierre de la fase regular.