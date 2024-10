Antuña, contundente tras la derrota: "Nos vamos enojados, pero no preocupados"

Nicolás Pelaitay expresó que se fueron "calientes" y habló de "corregir errores" que no se pueden cometer en el Reducido. En esa misma línea también opinó el DT, Raúl Antuña.

"Purruco" expresó que la imagen de este domingo frente a Racing de Córdoba no es la que San Martín debe dar: "No es lo que esperábamos, lo que habíamos pensado y trabajado en la semana. La idea era hacer otro tipo de encuentro. Nos vamos enojados y calientes, pero no preocupados".

El entrenador comparó el duelo con los cordobeses con la goleada sufrida ante All Boys. "Si uno hace un balance, el partido contra All Boys tampoco fue bueno, fue de similar características. Pero hay que dar vuelta la página. Estos partidos se deben jugar al cien y no hay que dejar la imagen que dejamos hoy", apuntó.

