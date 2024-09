Agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la fecha 10 del Torneo de Verano.

Vienes 27/09: Unión VK vs Villa Obrera (este partido a las 21:30 horas).

Sábado 28/09: Juventud Zondina vs Colón Junior, Alianza vs. Trinidad, 9 de Julio vs Desamparados, Minero vs Marquesado (cancha: Juventud Unida).

Domingo 29/09: López Peláez vs San Lorenzo, Rivadavia vs Peñarol, Del Bono vs Sp. Picón, Carpintería vs Aberastain.

Martes 01/10: San Martín vs Atenas.

Horarios de partido: 14:30 Cuarta División - 17:00 Primera División.

Segunda División – Masculino: este fin de semana no habrá partidos. Se aguardan resoluciones del Tribunas de Penas por los partidos Sarmiento vs. Árbol Verde y Villa Ibáñez vs. Juventud Ullunera.

Primera División – Femenino: programación de la fecha 8 del Torneo de Verano.

Sábado 28/09: Las Aguilas vs Trinidad y Centenario vs Alianza, ambos a las 16 horas.

Domingo 29/09: Villa Obrera vs Palermo (19:30 horas), Minero vs Colón Junior (16:00 horas), 9 de Julio vs Trinidad (17:00 horas).

Jueves 03/10: San Martín vs Desamparados (16:30 horas).

Segunda División – Femenino: programación de la fecha 6 del Torneo de Verano.

Sábado 28/09: Unión VK vs Academia Rawson (17:30 horas).

Domingo 29/09: Alianza vs Rivadavia (16:30 horas), Universidad vs Rufrano (21 horas) y Carpintería vs Defensores de los Andes (11 horas).

Liga Ullúm y Zonda

Este domingo 29/09, desde las 11 y hasta las 19 horas, en el estadio San Juan de Bicentenario, en Pocito, se jugarán las finales de los torneos de esta Liga. Las categorías serán Femenino, Senior, Cuarta y Primera División.

Ciclismo

De pista

Campeonato Argentino – San Juan 2024: desde el martes 24 al sábado 28 de septiembre, en el velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito, se celebrará el campeonato nacional. Hay presentes más de 300 ciclistas inscriptos.

Resultados de la tercera jornada y programación para viernes 27/09.

Selección Sanjuanina: estará integrada por un total de 57 ciclistas. El Gobierno de San Juan asistió al seleccionado con indumentaria nueva.

Programa completo de competencia: programación para cada una de las jornadas de ciclismo.

Motociclismo

El fin de semana de 27, 28 y 29 de septiembre, motos y pilotos que habitualmente corren el campeonato argentino de velocidad estarán presentes para vivir tres días de actividad en la pista del Circuito San Juan Villicum, la que incluirá carreras por la tercera fecha del torneo y track day.

A cargo de la organización estará AJEMOV (Asociación de Jefes de Equipos y Pilotos de Motociclismo de Velocidad) y tendrá la fiscalización de CAMOD (Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo).

Será el primero de cuatro fines de semana consecutivos con actividad de deporte motor en la provincia

Centro de Educación Física N°20 – La Granja, Santa Lucía

Se cierran las inscripciones para el nuevo encuentro de fútbol playa en San Juan

Este sábado le toca el turno al masculino Sub 15 y femenino Sub 18, en el CEF N°20. Conocé como anotar tú equipo

El pasado 2 de septiembre, quedó presentado oficialmente el Torneo Nacional de Selecciones de Liga Sub 19 en San Juan, esto en la disciplina de fútbol playa y en la rama masculina. En la previa de este certamen, se desarrolló la semana pasada un encuentro en el Centro de Educación Física N°20, para la categoría Sub 19, mientras que este sábado se hará en el mismo lugar con el masculino Sub 15 (2009-2010) y femenino Sub 18 (2006-2007).

La actividad que comenzará 9:30, tiene abierta las inscripciones hasta este viernes, con la posibilidad de anotar tú equipo y ser parte de esta iniciativa, comunicándote al 264-4-427434. Además “La Granja”, es el espacio deportivo con la infraestructura adecuada para concretar estas propuestas.

Este evento se enmarca en la estrategia del Consejo Federal de Fútbol para introducir y fomentar la práctica del fútbol playa en San Juan, apoyado por la Liga de Calingasta y la Secretaría de Deporte, mediante sus subsecretarías de Alto Rendimiento y Deporte Federado.

Esto representa una oportunidad única para que la provincia sume a su oferta deportiva una disciplina con gran proyección a nivel nacional e internacional.

Deporte social

Día Mundial del Corazón

Este viernes 27/09, entre las 18 y 21 horas, en el Monumento al Deporte, ubicado en el Parque de Mayo, se llevarán a cabo actividades alusivas a la fecha. La jornada lleva por lema “Más kilómetros, más vida”. Habrá tráiler de salud y clases de zumba.

Semana del Alzheimer

Este sábado 28/09, desde las 10 horas, en el Parque de Mayo de Capital, se realizará la 16° Caminata Nacional por el Alzheimer. La actividad será libre y gratuita para todos los interesados en participar.

Futsal

Liga Sudeste de Rawson

Este sábado 28/09, entre las 15 y 22 horas, en el estadio Aldo Cantoni de Capital se disputarán las finales del torneo rawsino.

Rugby

Torneo Local 2024 “Antonio Diez”

Este fin de semana se disputará la quinta fecha del campeonato masculino de Primera División. Universidad recibirá a Jockey (sábado 28 a las 15 horas) y Huazihul a Alfiles (viernes 27 a las 22 horas). San Juan Rugby cumplirá fecha libre.

Rugby Infantil

Este domingo 29/09, en el Jockey Club se celebrará un nuevo encuentro capitalino. La actividad comenzará a las 10 horas, reunirá a muchos clubes locales y las categorías habilitadas serán de M5 a M12.

Básquet

Federación Sanjuanina de Básquet

Nivel 1 – Masculino: resultados y programación de la octava fecha del Torneo Clausura.

Sanjuanino Junior 55-74 Jáchal

Hispano 78-58 Universidad

UVT 54-57 Urquiza

Lanteri vs Estrella (viernes 27 a las 22 horas).

Ausonia vs Inca Huasi (3 de octubre a las 22 horas).

Nivel 1 – Femenino: programación de la octava fecha del Torneo Clausura.

Domingo 29 de septiembre:

Del Bono vs Lanteri (20 horas)

Sanjuanino Junior vs Aramburu (20 horas)

Isca Yacú vs Urquiza (22 horas)

Estrella vs Universidad (horario a confirmar)

El Ceibo vs Jáchal (19 horas).

Hockey sobre patines

Torneo Local

Primera División – Serie A2: programación de la fecha 18 del torneo.

Viernes 27/09: Richet vs Huarpes.

Lunes 30/09: Bancaria Blanco vs Altos de San Juan, UVT Comunitario vs Caucetera, Sarmiento vs Social y Aberastain vs. rival a definir.

Horario: 21:30 horas.

Bicicross

Este domingo 29/09, desde las 9:30 horas, en el Club Bicicross San Juan, en Rawson, se llevará a cabo la novena fecha del campeonato sanjuaninos. La competencia estará abierta a hombres y mujeres, de todas las categorías. Las carreras en pista iniciarán a las 10 horas, luego de la entrada en calor.