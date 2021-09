¿En San Juan también exigirán al menos una dosis de la vacuna para entrar a la cancha?

La vuelta a la “nueva normalidad” en medio de la pandemia de coronavirus vivirá una nueva etapa el próximo fin de semana cuando los hinchas regresen a las canchas de manera oficial. Si bien resta conocer los requisitos definitivos, el Gobierno nacional ya confirmó que se exigirá que los concurrentes tengan al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19. Esta medida podría repercutir en San Juan, donde el fútbol ya se juega con simpatizantes y tiene permitido el ingreso de no vacunados.

La redonda en la provincia volvió a rodar en julio pasado, por primera vez y después de un año y medio, con hinchas en las tribunas. Si bien fue con estrictos protocolos, uso de barbijo y distanciamiento, los clubes le dieron la posibilidad de ingresar a las personas que no se habían inmunizado: para eso dispusieron una tribuna para vacunados y otra, para no vacunados.

Esas medidas siguen rigiendo hasta el día de hoy, sin embargo podría modificarse a partir del anuncio del ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens. El funcionario comentó que en los ingresos a las canchas se controlará el plan vacunatorio vía la app CUIDAR y que se exigirá al menos una dosis. En cuanto a los menores, no se exigirá la vacunación.

Acá en San Juan todos los clubes permiten el ingreso de no vacunados, solo para los encuentros del fútbol local. San Martín, Peñarol y Sportivo Desamparados, que también compiten en la Primera Nacional y Federal A respectivamente, todavía no permiten el ingreso de espectadores para los encuentros de las categorías nacionales. Esta medida sí los afectará directamente, aunque no se sabe si también repercutirá en los encuentros de sus divisiones locales.

Jorge Chica, secretario de Deportes, se limitó a decir que "todavía eso no estaría reglamentado, no hay decisión". Mientras que Oscar Cuevas, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, explicó que la decisión final de adherirse a las medidas nacionales la tendrá el Gobierno provincial, pero se mostró a favor de la misma: "Hay que ver qué se decide acá. Me parece bien, todas las personas que ingresen a un estadio deben estar vacunadas, es por el bien de todos".

También resta definir si el aforo en los estadios sanjuaninos también se extenderá a un 50%, como lo anunció Lammens. Actualmente en San Juan los clubes pueden abrir sus puestas solo c0n el 30% de su capacidad.

Otros requisitos

Entre otros requisitos salientes para ingresar al estadio, los espectadores deberán presentar DNI, entrada y tener habilitada la aplicación CUIDAR. Además, será obligatorio el uso permanente y correcto del tapaboca en las inmediaciones del estadio, una vez que la persona se encuentra en el área definida por los anillos de control.

Todos los accesos habilitados para el ingreso deberán favorecer la circulación, minimizando las instancias de aglomeración y -en los diferentes puntos habrá voluntarios con dispositivos de soluciones sanitizantes que permitan la higiene de manos.