¡No pudieron!: Los Pumas volvieron a caer ante los All Blacks

A pesar de haber mostrado una clara mejora respecto a la paliza sufrida la semana pasada, Los Pumas volvieron a perder ante Los All Blacks en el Rugby Championship. La selección argentina comandada por Mario Ledesma cayó 36-13 ante su par de Nueva Zelanda en Brisbane en un duelo correspondiente a la cuarta fecha y, por ahora, sigue sin sumar en el certamen.

Nueva derrota de Los Pumas ante los All Blacks en el Rugby Championship

La primera mitad le dio pocas oportunidades a Los Pumas, que sufrieron desde el comienzo y se vieron rápidamente en desventaja tras el primer try del partido, en manos del segunda línea Patrick Tuipulotu antes de los 5 minutos de juego. Fue una primera parte que mantuvo la tónica del 39-0 de la semana pasada.

El dominio de los All Blacks fue absoluto y ya en esos primeros 40 minutos apoyaron tres tries que le daban, por el momento, el punto bonus que necesitaban en la pelea por el título con los Springboks. Los Pumas solo lograron sumar de a tres gracias a un penal de Emiliano Boffelli, a la postre, el autor de todos los puntos argentinos. Así, el descanso llegó con un 21-3 que ya parecía indescontable.

La segunda mitad, la imagen de Los Pumas fue otra. Con mayor presencia en el campo rival, una defensa más ajustada y la premisa de no excederse en infracciones, como ya le ha pasado ante Sudáfrica anteriormente en este torneo, el equipo estuvo más presente en el partido y ya no se dejó avasallar por uno de los dos mejores equipos del mundo.

Los All Blacks sumaron el cuarto try necesario para asegurarse el punto bonus y luego llegó la única conquista argentina, a través de Boffelli, quien apoyó pegado a la bandera tras una exquisita patada de Santiago Carreras para acortar distancias.

Sobre el final, cuando las piernas ya pesan y los All Blacks suelen volver a imponer su poderío físico, llegó el quinto try y el resultado definitivo. Fue 36-13 para la cuarta victoria de Nueva Zelanda en el Rugby Championship y la cuarta derrota de Argentina en el certamen.

AUSTRALIA, LO QUE VIENE PARA LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP

Tras las dos derrotas ante los All Blacks, a Argentina ahora le quedan dos cruces ante Australia para cerrar esta particular edición del Rugby Championship, en la que no pudo jugar de local por las restricciones a causa de la pandemia de coronavirus. Los Pumas se medirán ante los Wallabies en dos ocasiones: el sábado 25 de septiembre en el Queensland Country Bank Stadium, y el sábado 5 de octubre en el Cbus Super Stadium, en Robina, ambos partidos en Australia.