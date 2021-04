"Me voy a correr pa": la última charla del Wey con su papá

La trágica muerte del piloto sanjuanino, Alberto "Wey" Zapata ha conmovido tanto a los sanjuaninos, como al mundo entero. Es que cuando el joven de 24 años se recuperaba de un grave accidente en el que perdió uno de sus brazos tuvo una caída cuando competía en Córdoba que le costó la vida.

En medio de su último adiós, que se lleva a cabo en la Cochería San José desde este lunes, su papá, Gerónimo Zapata habló con Canal 13 San Juan y contó como fue la última charla con su hijo.

"Lo vi por última vez el jueves por la noche. Estaba lavando las botas cuando me dijo 'Me voy a correr pa'. Me pidió que lo ayude con algunas cosas que el no podía hacer por su discapacidad mientras me contaba que el viernes lo pasaban a buscar para ir a Córdoba. Yo no lo podía acompañar últimamente por que estoy jodido de las rodillas", relató Gerónimo.

"Cuando nos enteramos de la noticia, el Gobierno de San Juan puso inmediatamente a nuestra disposición un avión. En un ratito estuvimos en Córdoba y cuando lo vi en el hospital, lo toqué y su cuerpo ya estaba muy frío, ya se había muerto hace rato", agregó visiblemente conmovido.

Además, Zapata recordó cómo fueron los días de su hijo después del accidente. "Le estaban saliendo muy bien las cosas, mejor que nunca. Y se fue trabajando de lo que él quería, de lo que amaba. Fue único en el mundo, nadie manejaba la moto con una mano como lo hacía él. Llevó a la Argentina a lo más alto y estuvo en la boca de los mejores del mundo por su talento, que más le podemos pedir"