Muerte de "Wey" Zapata: qué dijeron desde la organización de la carrera 

Leonel Banner, uno de los organizadores de la carrera en la que competía Alberto "Wey" Zapata, y en la que terminó falleciendo como consecuencia de un accidente, habló sobre la participación del sanjuanino.

Banner dijo a Cadena 3 que Zapata “era un piloto de elite, tenía muchas condiciones, estuvo haciendo otras competencias en el verano y cuando llamó que quería venir, jamás dudamos”.

Según explicó, el fin de semana se corrían dos mangas, era la segunda vuelta de la primera manga. “Iba séptimo y tuvo una caída fuerte. Tuvimos intercomunicadores, pusimos bandera roja y cuando llegué al lugar tardé 40 segundos y estaban los paramédicos reanimándolo”, detalló sobre la 2º fecha del MX Cordobés

“Sabemos que cuando a un piloto se le termina su carrera deportiva por un motivo ajeno o no, es muy duro y él decía que esto es lo único que lo mantenía en vida. Se trabajó mucho en su moto, en entrenamiento físico, no lo hacía por hobbie, no estaba aprendiendo, era un profesional”, remarcó.

(Fuente: cadena3.com)