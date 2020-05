“La situación de Schumacher no es fácil, está en una fase difícil”

Felipe Massa, quien aseguró hace un par de años que Michael Schumacher fue su mejor compañero, cuando ambos compartieron equipo en Ferrari en 2006, el último curso del alemán con la ‘Scuderia del Cavallino Rampante’, se volvió a referir al alemán, aunque esta vez, dando alguna pincelada del misterioso estado de salud del siete veces campeón del mundo después de que sufriera un accidente de esquí en 2013.

El brasileño, en declaraciones al programa ‘Expediente Futebol’ de Fox Sports, admitió haber visitado a Michael Schumacher en Suiza, con quien mantenía una buena amistad de su pasado conjunto en Ferrari. El brasileño fue a ver a su ex compañero a su cuartel general de Suiza, donde sigue con su difícil recuperación en un estado de salud del que se conocen muy pocas pistas debido a la voluntad de la familia de que se mantenga en secreto. No obstante, ‘Felipinho’ reveló que Michael “se encuentra en una fase difícil” y que “su situación no es fácil”.

“Sé cómo está, tengo información. Mi relación con él siempre ha sido muy cercana. Con su mujer Corinna menos, porque ella no iba mucho a las carreras. Creo que lo principal de todo esto es que sabemos que su situación no es fácil, que está en una fase difícil, pero debemos respetarlo, como he hecho con la familia. No les gusta divulgar ninguna información, ¿y quién soy yo para hacerlo?”, expresó Massa.

“Sueño y rezo todos los días para que mejore, para que vuelva a aparecer en un circuito, especialmente ahora que su hijo corre. Para que lo anime y lo siga. Así que rezo para que pueda ocurrir algún día”, añadió en relación a un Mick Schumacher que el pasado año, como campeón de la Fórmula 3 Europea, debutó en la Fórmula 2 en un curso difícil en el que le costó adaptarse a la categoría de plata del Mundial. Este curso, si el coronavirus lo permite, se espera una gran progresión de Mick si quiere dar el salto a la F1 en 2021 con Alfa Romeo para seguir acercándose a su sueño de pilotar un Ferrari como hizo su padre.

Fuente: Mundo Deportivo.