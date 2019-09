Solo Messi y el Kun, entre los mejores del mundo

Lionel Messi quiere seguir sumando premios a sus ya pobladas vitrinas, y ahora fue incluido en la lista de los 55 candidatos para integrar el equipo ideal de The Best de la FIFA, que se anunciará el 23 de septiembre en una gala en Milán. Pero la Pulga no es el único argentino entre los preseleccionados, también está Sergio Agüero, quien tuvo una gran temporada en el Manchester City.

En total, más de 23 mil jugadores profesionales participaron de la votación para elegir al mejor 11 del 2019, que estará formado por un arquero, cuatro defensores, tres volantes y tres delanteros. Además de Leo y el Kun, entre los 55 preseleccionados están Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk quienes, junto a La Pulga, también pelean por el premio The Best a mejor jugador de la temporada, que se anunciará en el mismo evento. El holandés ya se impuso ante Messi y CR7 en la elección a mejor jugador de la UEFA.

¿Quiénes son los 55 preseleccionados?

- Arqueros:

Alisson Becker (BRA/Liverpool), David De Gea (ESP/Manchester United), Ederson Moraes (BRA/Manchester City), Jan Oblak (SLO/Atlético Madrid) y Marc-Andre ter Stegen (GER/Barcelona).

- Defensores:

Jordi Alba (ESP/Barcelona), Trent Alexander-Arnold (ING/Liverpool), Daniel Alves (BRA/PSG-Sao Paulo), Joao Cancelo (POR/Juventus-Manchester City), Daniel Carvajal (ESP/Real Madrid), Giorgio Chiellini (ITA/Juventus), Virgil van Dijk (HOL/Liverpool), Diego Godín (URU/Atletico de Madrid-Inter), Joshua Kimmich (GER/Bayern Munich), Kalidou Koulibaly (SEN/Nápoli), Aymeric Laporte (FRA/Manchester City), Matthijs de Ligt (HOL/Ajax-Juventus), Gerard Piqué (ESP/Barcelona), Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Andrew Robertson (SCO/Liverpool), Alex Sandro (BRA/Juventus), Thiago Silva (BRA/PSG), Raphael Varane (FRA/Real Madrid), Marcelo Vieira (BRA/Real Madrid) y Kyle Walker (ING/Manchester City).

- Volantes:

Sergio Busquets (ESP/Barcelona), Casemiro (BRA/Real Madrid), Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City), Christian Eriksen (DIN/Tottenham Hotspur), Frenkie de Jong (HOL/Ajax-Barcelona), Eden Hazard (BEL/Chelsea-Real Madrid), N'Golo Kante (FRA/Chelsea), Toni Kroos (GER/Real Madrid), Arthur Melo (BRA/Barcelona), Luka Modric (CRO/Real Madrid), Paul Pogba (FRA/Manchester United), Ivan Rakitic (CRO/Barcelona), Bernardo Silva (POR/Manchester City), Dusan Tadic (SRB/Ajax) y Arturo Vidal (CHI/Barcelona).

- Delanteros:

Sergio Agüero (ARG/Manchester City), Karim Benzema (FRA/Real Madrid), Roberto Firmino (BRA/Liverpool), Antoine Griezmann (FRA/Atlético de Madrid-Barcelona), Harry Kane (ING/Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich), Sadio Mane (SEN/Liverpool), Kylian Mbappe (FRA/PSG), Lionel Messi (ARG/Barcelona), Neymar Junior (BRA/PSG), Cristiano Ronaldo (POR/Juventus), Mohammed Salah (EGY/Liverpool), Heung-Min Son (KOR/Tottenham Hotspur), Raheem Sterling (ING/Manchester City) y Luis Suárez (URU/Barcelona).