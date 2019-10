¡El Superbike vuelve con todo!: esto es lo que tenés que saber

El Circuito San Juan Villicum recibirá nuevamente al World Superbike (World SBK), segunda categoría en importancia en el motociclismo mundial y que llega a nuestra provincia como categoría principal y con la World Supersport (World SSP) como telonera, a las que se suman las categorías latinoamericanas GP3 de las Américas y la Superbike Latinoamericana.

Su presencia en el 2018 marcó la inauguración del Circuito San Juan Villicum y en unas jornadas inolvidables, los sanjuaninos y turistas, que llegaron en gran número a la provincia, pudieron disfrutar de un gran espectáculo, en un fin de semana que marcó record de ocupación hotelera en San Juan y en los departamentos aledaños a la capital sanjuanina. Para este año se espera una concurrencia similar a la del año pasado, pero con la organización de actividades anexas al espectáculo en pista, para que sean aprovechadas por la familia y los fanáticos del motociclismo.

Entradas

Las entradas para presenciar el World SBK pueden adquirirse online o en boleterías presenciales en San Juan y en las principales ciudades del país.

Venta online

A través del sitio www.ticketek.com.ar con tarjeta de crédito hasta en 6 cuotas sin interés.

Para retirar las entradas adquiridas online, deben hacerlo por el Centro de Acreditaciones ubicado en el Parque Latinoamericano de Albardón, calle Sarmiento 1333 en los siguientes días y horarios:

Jueves 10/10 de 9:00 a 19:00 hs

Viernes 11/10 de 7:30 a 19:00 hs

Sábado 12/10 de 7:30 a 19:00 hs

Domingo 13/10 de 7:00 a 16:00 hs

Boletería

En Musimundo, en Tucumán y Laprida en horario de comercio.

También hay venta en boleterías en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Mendoza, San Luis y La Rioja.

Valores

Campo VIP: $ 1650.-

Tribuna Panorámica: $ 3225.-

Tribuna Premium: $3120.- Discapacitados $ 1650.-

Boxes: $ 9675.-

Ingreso adicional a Paddock: $ 1780.-

Los menores de 12 años tendrán acceso gratuito solo al sector Campo VIP, permitiéndose el ingreso de solo 3 menores por cada adulto. Los menores deben ir acompañados de un adulto responsable, caso contrario, no ingresarán al sector.

En los demás sectores, solo los menores de 2 años no abonarán entrada.

Categorías

A diferencia de la temporada pasada en la que se presentaron 3 categorías, con la principal WorldSBK, la WorldSSP y la GP3 de las Américas, este año se suma una categoría más, la Superbike Latinoamericana, totalizando cuatro categorías.

La WorldSBK, llega nuevamente con Johnatan Rea con Kawasaki liderando el campeonato. El múltiple campeón lidera con 490 puntos, escoltado por el español de Ducati Alvaro Bautista con 399. En la WorldSSP la lucha es más cerrada entre los pilotos de Yamaha. El suizo Randy Krummenacher lidera el campeonato con 193 puntos, escoltado por el italiano Federico Caricasulo con 183.

World SBK

Es la categoría reina del Campeonato, y se disputa con motos de competición basadas en las de producción. En comparación con los modelos estándar de carretera, una World Superbike presenta ciertas modificaciones en: sistema de escape, suspensión, frenos y diversas piezas del motor. La moto debe pesar un mínimo de 168 kgs, con una potencia que varía entre 750cc y 1200cc, dependiendo de la cantidad de cilindros del motor.

World SSP

La categoría de World Supersport cuenta con motos de gama media. Estas motos son más pequeñas, más ligeras y menos potentes que sus equivalentes de World Superbike y el reglamento permite hacer menos modificaciones. La capacidad del motor varía de 400cc a 750cc, dependiendo del número de cilindros.

GP3 de las Américas

Es una Categoría Especial compuesta por pilotos de Argentina, Chile, Brasil y Ecuador. Motos Kawasaki 300/400, Yamaha R3, KTM 390 y Honda 500, todas bajo un reglamento estricto para poder medir el gran pilotaje de más de 40 pilotos en pista. No tiene un calendario estable y se presentan como telonera de categorías internacionales, ya que en abril de este año lo hicieron en Termas de Río Hondo acompañando al Moto GP.

Superbike Latinoamericano

Por primera vez correrá en el San Juan Villicum, con motos superiores a los 600 cc. Varios pilotos van registrando su participación en esta categoría, muchos de ellos pertenecientes al SBK Argentino y brasileño.

Cronograma

Viernes 11 de octubre

10:30 – World SBK – Práctica Libre 1

11:30 – World SSP – Práctica Libre 1

12:30 – GP3 de las Américas – Práctica Libre

13:25 – SBK Latinoamericano – Práctica Libre

15:00 – World SBK – Práctica Libre 2

16:00 – World SSP – Práctica Libre 2

Horario de apertura y cierre del Circuito para el público General en Tribunas: 8:00 a 17:00 hs

Horario de apertura y cierre del Circuito para el público en Paddock: 8:00 a 19:00 hs

Sábado 12 de octubre

9:30 – GP3 de las Américas – Clasificación

10:00 – SBK Latinoamericano – Clasificación

11:00 – World SBK – Práctica Libre 3

11:30 – World SSP – Práctica Libre 3

12:30 – GP3 de las Américas – Carrera 1 – 10 vtas – 42,760 kms

14:20 – SBK Latinoamericano – Carrera 1 – 10 vtas – 42,760 kms

16:00 – WorldSBK – Carrera 1 – 21 vtas – 89,796 kms

Horario de apertura y cierre del Circuito para el público General en Tribunas: 8:00 a 17:00 hs

Horario de apertura y cierre del Circuito para el público en Paddock: 8:00 a 19:00 hs

Domingo 13 de octubre

9:00 - GP3 de las Américas – Warm Up – 15 minutos

9:25 – SBK Latinoamericano – Warm Up – 15 minutos

10:00 – GP3 de las Américas – Carrera 2 – 10 vtas – 42,760 kms

11:00 – World SBK – Warm Up – 15 minutos

11:25 – World SSP – Warm Up – 15 minutos

14:15 – World SSP – Carrera 19 vtas – 81,244 kms

15:00 – SBK Latinoamericano – Carrera 2 – 10 vtas – 42,760 kms

16:00 – WorldSBK – Carrera 2 – 21 vtas – 89,796 kms

Horario de apertura y cierre del Circuito para el público General en Tribunas: 8:00 a 17:00 hs

Horario de apertura y cierre del Circuito para el público en Paddock: 8:00 a 19:00 hs