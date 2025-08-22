"Desafiando al Futuro", la fundación que lleva dos años siendo un espacio de trabajo para emprendedores vallistas

“La Fundación Desafiando al Futuro nació de la mano de un grupo de personas que tenían ganas de ver crecer el departamento”, comenta Gladys Elizondo, una de las integrantes del grupo que con orgullo comparte las creaciones que tienen a la venta en el stand que lograron ubicar en la Fiesta de la Amazona Vallista el pasado domingo 17 de agosto.

Este espacio comenzó a funcionar como tal hace unos dos años. Un grupo de pequeños emprendedores del departamento tuvieron la necesidad de encontrarse y estudiar de qué manera podían trabajar de manera articulada para potenciar sus proyectos, para que eso se tradujera en ingresos para sus familias. Fue en esa búsqueda de estrategias que decidieron darle vida la fundación.

Se constituyó de manera tal que logró aceitar el funcionamiento y tener mayor presencia en los distintos eventos y actividades que se desarrollan en cada rincón del departamento, muchos de ellos, atractivos para los turistas. “El objetivo es siempre ayudar al prójimo”, destaca Gladys.

Son varios los vallistas que forman parte de la fundación, quienes aportan sus talentos que se traducen en trabajos en cerámica, panificación, costura, tejidos, artesanías con materiales reciclados entre otras creaciones que cautivan a propios y ajenos.

No solo están abocados a la venta de los productos de los integrantes de la Fundación, sino que además realizan diversas acciones solidarias en pos del bienestar de la comunidad. Gladys comenta que han realizado donaciones a escuelas y brindado ayuda a instituciones del departamento que necesitaban de la colaboración para continuar funcionando.

Las puertas de la fundación no están cerradas para quienes deseen sumarse desde donde puedan. Colaborando o siendo parte del grupo. “Siempre nos juntamos, desarrollamos proyectos y hacemos todo lo posible para que se haga realidad”, señalaron.

Con una agenda cargada de actividades, tienen previstos varios proyectos para los próximos meses, con las expectativas puestas en continuar creciendo y llegar a todas las personas que necesiten de la presencia de la Fundación Desafiando al Futuro.