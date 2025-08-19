martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Opiniones divididas

Suelta del gallo, la práctica rural que abre otra vez la polémica sobre el uso de animales en las destrezas gauchas

Desde que las destrezas gauchas existen como tal, se realiza una práctica que consiste en perseguir un gallo o en su defecto, una gallina, y atrapar el animal. Mientras de un lado se encuentran los que defienden la actividad, hay otros que la cuestionan fuertemente y sugieren alternativas.

Por Celeste Roco Navea
IMG_3488
IMG_3495
IMG_3506
IMG_3510
IMG_3476

Este domingo se realizó en Valle Fértil una nueva edición del Festival de la Amazona Vallista, un encuentro que reúne al gauchaje sanjuanino en el departamento del este. Como sucede en cada festival donde participan las agrupaciones, se realizan distintas actividades en el campo de destrezas. La jineteada suele ser la más convocante, pero también hay otras que resultan ser pintorescas como polémicas. Una de ellas fue la suelta del gallo, una actividad que tiene su tiempo entre el gauchaje, se realiza en todo el país y nuevamente abre el cuestionamiento sobre el uso de animales para el entretenimiento.

Lee además
la fiesta de la amazona vallista lleno el domingo de juegos, emociones y mucha tradicion
16ª edición

La Fiesta de la Amazona Vallista llenó el domingo de juegos, emociones y mucha tradición
Lisandro Caik es el encargado de comunicar a través de las redes las actividades de la Federación Gaucha Sanjuanina.
Nueva impronta

Lisandro Caik, el gaucho 2.0 que le cambió la cara a la comunicación de la Federación Gaucha Sanjuanina

El festival se realizó el 17 de agosto, jornada en la que se conmemoró el Día del Niño. Debido a la fecha y la presencia de infantes se realizó la suelta del gallo. Para tener una idea sobre la actividad, la misma consiste en ubicar un grupo de personas en una especie de línea de largada imaginaria, mientras el responsable de largar el ave se encuentra unos metros delante del grupo, para sacar ventaja.

IMG_3476

Cuando se dispone, se suelta el animal que corre por todo el campo de destrezas, mientras es perseguido. La finalidad es atraparlo en el mayor tiempo posible.

Mientras para algunas personas esta actividad es atractiva, interesante y hasta presenta un toque de gracia por momentos (debido a la “destreza” del animal por huir); hay quienes deciden cuestionarla, criticarla y poner ojo crítico al uso del animal con fines meramente ociosos.

IMG_3495

“Yo la verdad prefiero no filmar esa parte. Grabo todo lo que pasa, pero cuando hacen la suelta de gallo, interrumpo la grabación”, comenta un espectador a otros mientras avanza la primera tanda de suelta de gallo.

IMG_3506

En esta edición se realizaron dos. Por un lado, participaron los niños, quienes persiguieron al animal en tres oportunidades. Por el otro, participaron las niñas, quienes en la primera corrida lograron atrapar al animal. Un detalle no menor es que se utilizaron dos aves para la actividad y ninguna de ellas resultó evidentemente herida.

IMG_3510

Los comentarios durante la persecución del ave fueron variados. Algunos sugerían hacer como se realiza en otros festivales, donde una persona se disfraza de gallo para la persecución; mientras que otros indicaban que era totalmente innecesario darle continuidad a la suelta. También hay un sector que no cuestiona la actividad, ya que responde a las prácticas propias de las destrezas gauchas, como la carrera de tambores, monta de petisos, prueba de rienda, boleada de avestruz, entre otras.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
Otra vez la oficial Tamara

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

Uno de Los Gajos de Pinono fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas
Del escenario a Tribunales

Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle
Tensión total

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Te Puede Interesar

Camionetas de proveedores chilenos en la zona de operaciones del proyecto de cobre Vicuña en San Juan.
Minería bajo la lupa

Piden explicaciones al proyecto Vicuña tras viralizarse imágenes de camionetas chilenas en San Juan

Por Elizabeth Pérez
El día que Huaco tocó el cielo con las manos video
Pasiones del interior

El día que Huaco tocó el cielo con las manos

Una práctica guía para realizar compras en plataformas extranjeras con dólares sin perder dinero video
Economía doméstica

Una práctica guía para realizar compras en plataformas extranjeras con dólares sin perder dinero

Con Armoa a la cabeza y tres refuerzos, UPCN arrancó su pretemporada de cara a la Liga Argentina
Vóley

Con Armoa a la cabeza y tres refuerzos, UPCN arrancó su pretemporada de cara a la Liga Argentina

En agosto pasado, Tony fue liberado por error.
Una historia sin fin

El infinito prontuario de "Tony, el Flaco", el ladrón atrapado en Chimbas: cometió al menos 27 delitos