Ricardo Ontiveros, la voz del gauchaje iglesiano en el dial y los escenarios

Circunstancialmente ubicado en el papel de entrevistado, y mientras se preparaba para trasmitir por tercera vez consecutiva el festival que organiza la Agrupación Gaucha Arrieros de los Andes, Ontiveros expresó: “Hace aproximadamente 28 años que estoy en esta profesión, siempre ligado y difundiendo la música folclórica. Empecé en Radio Génesis, la primera radio que hubo en el departamento de Iglesia”.

“También pasé por Santo Domingo, FM Cumbre, Oasis y hoy tengo mi propia radio que es ‘Radio Folclórica Bajo El Alero’, un orgullo para toda la familia. Desde los 14 años que disfruto de esta profesión”, agregó Ricardo, quien se encontraba gustosamente acompañado de su esposa Patricia Castillo.

Abriendo un poco más su intimidad para dar algunas pistas sobre su fuerte vínculo con el mundo de la paisanada, el animador dijo: “Soy un hombre de campo. Me crié en la Reserva de San Guillermo con mi padre y mi tío Armando. Cada vez que me acuerdo me emociono porque he pasado una vida muy sacrificada con ellos. Tenían un puesto de cabras y disfrutábamos eso en nuestra niñez. Siempre he andado a caballo y siempre intento estar en los eventos culturales. En la noche estoy animando la peña junto a los amigos que vienen al festival, los grandes animadores que han pasado por acá. Tengo la dicha de poder seguir aprendiendo en esta profesión que es la locución y la animación”.

La Fiesta de la Manzana, La Fiesta del Vino Patero y la Fiesta del Sol son algunas de las que figuran en su currículum: “La verdad es que he encontrado muchas cosas hermosas y me he llenado mucho de satisfacción con esta profesión. He tenido la posibilidad de juntarme con gente que me ha ayudado mucho en esto”.

Invitado a comentar de manera sucinta y clara las bondades de su tierra, Ricardo afirmó: “Iglesia tiene de todo. Uno cuando habla de Iglesia, habla de la calidad de su gente, habla de los paisajes hermosos que tiene. Y Tudcum es un pueblo que se caracteriza por la tradición, se caracteriza por los dulces artesanales que son el boom en este momento porque se exportan a distintos lugares del mundo”.

“Es muy importante el crecimiento que ha tenido este pueblo a través de la minería y de estas actividades folclóricas y culturales que se desarrollan acá. Iglesia para Semana Santa es muy convocante”, añadió.