Revuelo en Caucete por el color de la pintura de la Diagonal

Por ejemplo, la vecina Martha Lorenzo comentó que "No es maldad, es una simple ridiculez los colores utilizados nada qué ver con nuestra Patria !!!!". Por su parte, el vecino Néstor Sánchez posteó: "No hay que dramatizar y hacer comentarios que descalifican. Para los que entienden se sabe que La franja amarilla significa no estacionar sobre el cordón eso es muy obvio. Y el otro color se colocó por elección. Aparte ya se había pintado otros tramos de la diagonal de ese color. No por ser 25 de mayo vas a pintar celeste y blanco en cada cuadra. Los adornos patrios se verán en otras cosas".

Los festejos por el Día de la Revolución de Mayo se trasladarán a Caucete este jueves con el desfile cívico militar que se prevé iniciar al mediodía, cuyo recorrido se iniciará en Diagonal Sarmiento entre Aberastain y Comandante Cabot.