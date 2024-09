"Plástico de cactus", el novedoso y llamativo invento que nació en una escuela de Valle Fértil

image.png

Parece una locura, pero trabajando el cactus “Opuntia Ficus Indica”, de gran presencia en el departamento, combinándolo con otros productos, todos de origen vegetal, lograron obtener un material parecido al plástico en textura y resistencia. Romina asegura que la primera prueba que hicieron no salió como esperaban, pero la segunda fue por demás satisfactoria. “En menos de un mes comenzamos a elaborar el plástico, se hicieron las primeras pruebas y desde ahí producimos diferentes cosas. Es una innovación nuestra. Particularmente por las investigaciones que hemos hecho sabemos que elaboraron el plástico en otros lugares, pero no sabemos los ingredientes”, indicó la docente.

El material no solo es resistente, sino que además puede tener distintos colores al agregar colorante comestible. Además, una de sus principales características es que es un material 100% biodegradable que no contamina

Para elaborarlo se necesita mucílago (baba) del cactus opuntia ficus, además de cera vegetal, glicerina y el colorante como opcional. Si el plástico deja de ser necesario, se degrada rápidamente. En tierra puede demorar alrededor de 10 días, mientras que en agua con solo dos horas se disuelve. “Pero si se lava y se seca de inmediato no se deforma”, remarca Romina.

Entre los usos que se le pueden dar al plástico, las opciones son infinitas. En la institución los utilizaron para hacer recortes de números y letras, material didáctico, juegos de mesa y hasta un esqueleto humano o las distintas piezas del sistema digestivo. Fuera del ámbito académico sus usos son más amplios y variados, siendo el limite la imaginación.

Por su novedad el proyecto fue presentado en el marco de la Ferias de Ciencias, en sus distintas instancias, pasando cada una de ellas. Ahora es el turno de presentar el invento vallista en Buenos Aires, durante la instancia nacional que se llevará a cabo el 24 de noviembre.

“Es una materia prima novedosa, que no contamina y rentable porque es económica. Se pueden hacer mucho tipo de cosas. El día de mañana si uno ya no lo usa, lo puede descartar y no va a contaminar. Algunos plásticos incluso pueden tener semillas de diferentes verduras y plantas y cuando se degrade dará vida a otra planta. Es algo que nos entusiasma mucho y sería fundamental que todos lo conozcan. Es una forma de ayudar al medio ambiente y de trabajar con lo que la naturaleza nos da”, reflexiona Romina.

El proyecto “Una alianza inesperada” se inició con alumnos de tercer grado la Escuela Albergue “Casa del Niño” y contó con la colaboración de docentes de especialidades, de grado, de celadores, en fin, de toda la comunidad educativa que se involucró en el desafío de un invento que podría cambiar las formas de usar el plástico.