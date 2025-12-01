lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obra pública

Un nuevo Centro de Desarrollo Infantil cobra vida en Jáchal, adecuado a su entorno, mirá cómo va

La obra registra un avance del 50%, con frentes de trabajo activos en el interior y el exterior del edificio, incorporando mejoras técnicas para optimizar su funcionamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el departamento Jáchal, con obra a pleno.

El nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el departamento Jáchal, con obra a pleno.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía continúa con la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el departamento Jáchal, un espacio pensado para acompañar el crecimiento, el cuidado y el desarrollo integral de la primera infancia.

Lee además
orrego visito calingasta e inauguro un nuevo centro de desarrollo infantil
Recorrida

Orrego visitó Calingasta e inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Infantil
san juan refuerza el apoyo a la primera infancia con un nuevo centro de desarrollo infantil en caucete
Obra pública

San Juan refuerza el apoyo a la primera infancia con un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Caucete
image

El proyecto contempla un edificio de aproximadamente 220 m², que incluye aulas para niños de 45 días a 3 años, comedor, sanitarios infantiles, patios recreativos y sala de deambulación, además de cocina, patio técnico, acceso principal y un área administrativa con sanitario propio.

image

El sistema constructivo es mixto, combinando estructura metálica sobre platea de hormigón armado y panelería liviana con aislación térmica, lo que permite una obra más eficiente y adecuada a las condiciones del entorno.

El edificio ya tiene definida su disposición espacial. La cubierta del techo se encuentra completamente colocada, mientras que la tabiquería interior está en plena ejecución, delimitando los distintos espacios funcionales. Asimismo, se avanzó en la colocación de pisos graníticos en sectores interiores y se completaron los pisos exteriores en patios y áreas de circulación.

image

De manera paralela, se iniciaron trabajos en la oficina administrativa, los sanitarios, los cambiadores y el área de bachas. En cuanto al sistema de agua, la torre del tanque elevado ya fue construida y actualmente permanece acopiada en obra, a la espera de su instalación definitiva.

image

El proyecto original incorporó adecuaciones técnicas orientadas a optimizar el rendimiento del edificio, mejorar la durabilidad de los materiales y aumentar el confort interior. En este sentido, se descartó la utilización de una bomba presurizadora eléctrica y se optó por un sistema de provisión de agua por gravedad mediante tanque elevado, lo que garantiza mayor autonomía ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico, una condición especialmente relevante en zonas rurales.

La ejecución de este proyecto, financiado con recursos provinciales, reafirma la política pública de fortalecimiento de la infraestructura destinada a la primera infancia. El nuevo CDI de Jáchal permitirá brindar mejores condiciones de cuidado, contención y aprendizaje para niñas y niños, promoviendo la inclusión, el arraigo y la igualdad de oportunidades en todo el territorio sanjuanino.

image
Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Te Puede Interesar

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vista de la mina de oro Hualilán en Ullum. 
Tensión minera

Calingasta y un giro inesperado por la ruta de Hualilán: del choque político al acuerdo exprés para definir el camino a Casposo

Argentina otra vez en el radar de Conmebol para la Copa América y San Juan asoma como sede posible
Edición 2028

Argentina otra vez en el radar de Conmebol para la Copa América y San Juan asoma como sede posible

FOTO DE ARCHIVO Gustavo Monti. 
Tribunales

Monti, otra vez en la Justicia: una denuncia por retención que terminó en acuerdo pero con trato judicial vip

Nuevo aumento de combustibles en San Juan: así quedaron los precios en diciembre
Atención conductores

Nuevo aumento de combustibles en San Juan: así quedaron los precios en diciembre