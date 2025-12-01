Un nuevo Centro de Desarrollo Infantil cobra vida en Jáchal, adecuado a su entorno, mirá cómo va

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía continúa con la construcción del Centro de Desarrollo Infantil ( CDI ) en el departamento Jáchal , un espacio pensado para acompañar el crecimiento, el cuidado y el desarrollo integral de la primera infancia.

Obra pública San Juan refuerza el apoyo a la primera infancia con un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Caucete

El proyecto contempla un edificio de aproximadamente 220 m², que incluye aulas para niños de 45 días a 3 años, comedor, sanitarios infantiles, patios recreativos y sala de deambulación, además de cocina, patio técnico, acceso principal y un área administrativa con sanitario propio.

image

El sistema constructivo es mixto, combinando estructura metálica sobre platea de hormigón armado y panelería liviana con aislación térmica, lo que permite una obra más eficiente y adecuada a las condiciones del entorno.

El edificio ya tiene definida su disposición espacial. La cubierta del techo se encuentra completamente colocada, mientras que la tabiquería interior está en plena ejecución, delimitando los distintos espacios funcionales. Asimismo, se avanzó en la colocación de pisos graníticos en sectores interiores y se completaron los pisos exteriores en patios y áreas de circulación.

image

De manera paralela, se iniciaron trabajos en la oficina administrativa, los sanitarios, los cambiadores y el área de bachas. En cuanto al sistema de agua, la torre del tanque elevado ya fue construida y actualmente permanece acopiada en obra, a la espera de su instalación definitiva.

image

El proyecto original incorporó adecuaciones técnicas orientadas a optimizar el rendimiento del edificio, mejorar la durabilidad de los materiales y aumentar el confort interior. En este sentido, se descartó la utilización de una bomba presurizadora eléctrica y se optó por un sistema de provisión de agua por gravedad mediante tanque elevado, lo que garantiza mayor autonomía ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico, una condición especialmente relevante en zonas rurales.

La ejecución de este proyecto, financiado con recursos provinciales, reafirma la política pública de fortalecimiento de la infraestructura destinada a la primera infancia. El nuevo CDI de Jáchal permitirá brindar mejores condiciones de cuidado, contención y aprendizaje para niñas y niños, promoviendo la inclusión, el arraigo y la igualdad de oportunidades en todo el territorio sanjuanino.